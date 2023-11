Libye : un Forum économique international pour la reconstruction de Derna

Des entreprises locales et étrangères ont assisté jeudi à un mercredi international organisé par le gouvernement de l'Est de la Libye, pour la reconstruction de Derna, sinistrée par des inondations meurtrières en septembre.

"Plus de 400 participants et 260 entreprises" d'une dizaine de pays, "dont les Etats-Unis, la France, la Russie, la Chine et la Turquie", sont présents à ce Forum, a indiqué le comité organisateur dans un communiqué transmis à l'AFP.

La conférence qui a eu lieu le mercredi et jeudi à Derna et Benghazi avait été annoncée le 10 octobre avant d'être reportée en raison du scepticisme de plusieurs partenaires de la Libye. Le gouvernement de Tripoli n'a pas encore réagi à la tenue de ce forum économique.

Dans la nuit du 10 au 11 septembre, la tempête Daniel a frappé la côte est de la Libye, provoquant des inondations amplifiées par la rupture de deux barrages en amont de Derna, qui ont fait des milliers de morts et disparus et plus de 40.000 déplacés.