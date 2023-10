Kenya : le Royaume-Uni appelé à assumer son passé colonial

Alors que Charles III est arrivé au Kenya pour une visite d’État, le Royaume-Uni est sous pression pour affronter son passé colonial dans son pays.

Confiscation de terres agricoles et atrocités présumées commises par les soldats britanniques dans le pays, la société civile kényane est vent debout.

"La Commission kenyane des droits de l'homme a répondu à cette demande en fournissant une description détaillée de toutes les atrocités, de toutes les injustices liées à la terre et à bien d'autres. Maintenant qu'il a reçu ces informations de notre part, nous aimerions qu'il revienne et dise 'eh bien, j'ai acquis une compréhension beaucoup plus profonde que je ne l'espérais'. Et nous exigeons des excuses. ", explique Davinder Lamba, président de la Commission des droits de l'homme du Kenya.

Les responsables britanniques ont pourtant exprimé des regrets liés au passé colonial. Insuffisant pour des Kényans qui invitent le Royaume Uni à assumer pleinement ses responsabilités.

"Ils devraient s'excuser maintenant parce que des excuses sont en fait une reconnaissance publique et une affirmation qu'un mal s'est produit et qu'il est donc possible d'y remédier. Ce dont ils ont parlé, c'est d'une déclaration de regret, ce qui n'est pas une façon correcte de reconnaître que quelque chose de mal s'est produit et que l'on en est également responsable.’’, souligne Davis Malombe, directeur exécutif de la Commission des droits de l'homme du Kenya.

Derrière l'histoire, la Grande-Bretagne veut stimuler ses échanges commerciaux avec le Kenya qui s'élèvent à 1,3 milliard de dollars par an.