Nigeria : la Lagos Fashion Week célèbre la mode africaine

C’est une nouvelle édition de la semaine de la mode la plus populaire du continent, qui se tient à Lagos. La ville, connue pour sa créativité et son dynamisme, n’a pas failli à sa réputation.

Comme chaque année, plusieurs créateurs venus de toute l’Afrique étaient présents. L’occasion de mettre en valeur l’artisanat et les cultures africaines. Sur les podiums, les invités ont pu apprécier des modèles qui rivalisent d’originalité.

"La semaine de la mode de Lagos est vraiment intéressante, très dynamique. J'ai vu certaines pièces que j'envisagerais même de porter moi-même, beaucoup de palettes de couleurs audacieuses, de textures agréables, et de beaux mannequins aussi. Donc j'aime l'inclusivité que cette semaine de la mode de Lagos a offert cette fois-ci", explique Wura Kolawole, coiffeuse et enseignante.

"Je suis venu ici pour l'expérience de cette Fashion Week. Et je peux vous dire que c'était génial, vraiment génial. Le défilé, les looks, les tenues, tout était parfait et j'ai vraiment adoré", explique Saviour Ngogo, responsable de l'assistance informatique.

Au fil des ans, Lagos s’est imposé comme un lieu incontournable pour les créateurs africains. L'événement est de plus en plus suivi par les professionnels internationaux du secteur.

"La Lagos Fashion Week est incroyable. J'adore les créateurs qu'ils ont fait venir cette année. Je trouve qu'il y a beaucoup de culture, beaucoup de diversité. Parce qu'on trouve des Africains, des personnes d’autres continents, c'est un mélange et c'est tellement beau. Nous avons tellement de designers extraordinaires, et j'ai défilé pour certains d'entre eux", explique April Umole, mannequin.

Si cette Semaine de la Mode est la plus connue du continent, c’est aussi parce que les Nigérians, y compris dans la diaspora, consomment local. Lagos compte plus de 10 000 millionnaires recensés, une aubaine pour les créateurs locaux.

" La Lagos Fashion Week était vraiment à couper le souffle. J'ai pu voir des collections incroyables, et j'ai aussi constaté le retour de certaines tendances", explique Danielle Anene, journaliste.

Avec la musique et les films, la mode fait désormais partie du soft power nigérian. Plus globalement, l’industrie de la mode en Afrique rapporte, selon l’UNESCO, plus de 15,5 milliards de dollars chaque année.