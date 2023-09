Madagascar : 10 candidats de l'opposition rencontrent des membres de la HCC

Dix candidats à l’élection présidentielle ont rencontré jeudi les membres de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) à Ambohidahy. La réunion s’est déroulée à huis clos et aucune information n’a filtré de cette réunion. Aucune communication officielle n’a été effectuée après cette rencontre.

Jean-Jacques Ratsietison a néanmoins laissé entendre que les candidats ont pu discuter avec la HCC, sans dévoiler pour autant les tenants et aboutissants de la discussion. Ce candidat explique leur mutisme comme une mesure pour éviter les interprétations. « Tout ce qu’on peut dire va peut être interprété. Il y aura mille et une interprétations », regrette-t-il.

Quoi qu’il en soit, pour ce candidat et le collectif avec lequel il s’est rendu à Ambohidahy, « Les discussions sont ouvertes et les membres de a HCC n’étaient pas fermés. C’est une bonne chose pour éviter une crise politique avant, pendant et après l’élection ».

Le candidat Siteny Randrianasoloniako n’a pas assisté à cette réunion, tout comme le candidat Andry Rajoelina et le candidat Sendrison Daniela Raderanirina. Si le premier a toujours été solidaire avec le collectif des candidats, les deux derniers candidats n’ont jamais affiché la moindre solidarité avec les autres.