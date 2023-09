Tchad : l’enrôlement biométrique au fichier électoral touche à sa fin

A N'Djaména, pas de file d’attente, ni de bousculade, devant ce centre d’enrôlement du 3ème arrondissement; et à seulement quelques heures de la clôture de la révision du fichier électoral.

Contrairement aux Tchadiens qui ont choisi de boycotter l’opération, Kalki, lui, a préféré venir accomplir son devoir civique : « pour accéder au vote, il nous faut absolument avoir une carte qui témoigne que nous sommes Tchadiens. Je suis venu me faire enrôler pour avoir ma carte d’électeur et pouvoir faire le choix de mon candidat », a-t-il déclaré.

Ici, sous le viaduc de Chagoua, la plupart des riverains ont répondu présent à l’appel : avoir sa carte d’électeur est la seule manière d’exprimer sa citoyenneté et de choisir librement son candidat aux futures élections.

Florence estime que « c’est très important » et « qu’il faut absolument se faire enregistrer dans le registre » pour ne pas en payer le prix plus tard.

Paul, lui, est confiant, et espère que son vote pourra réformer le pays : « Cette fois-ci, peut-être il y aura un changement. Les gens ne vont pas continuer avec le passé. Il va y avoir quand-même un changement ».

Au départ de cette révision du fichier électoral, les fédéralistes menaçaient de boycotter l’opération pour des raisons d’irrégularité dans le processus. Aujourd’hui, ils appellent à la prorogation.

Pour Gapili Tedang, Membre de la Coordination de CORE TCHAD, « Cette étape est importante, non seulement pour le référendum mais aussi pour les prochains scrutins. C’est la raison pour laquelle, nous avons appelé nos militants, ainsi que l’ensemble de la population à se faire enrôler via ce processus. Donc, c’est un processus civique et nous appelons d’ailleurs à ce qu’on puisse le reprendre dans les zones qui n’étaient pas accessibles pour permettre à tous les citoyens de se faire enrôler ».

Cette révision du fichier électoral a concerné les Tchadiens en âge de voter, et qui ne figurent pas sur la dernière liste électorale de 2021.