Séisme au Maroc : la "souplesse" des tour-opérateurs prolongée

Le syndicat des principaux tour-opérateurs français (Seto) a prolongé lundi d'une semaine ses recommandations de "souplesse commerciale" après le séisme meurtrier au Maroc, les compagnies aériennes mettant également en place des mesures spécifiques.

Jusqu'au 18 septembre inclus, le Seto "recommande d'adopter la plus grande souplesse commerciale pour les clients ne souhaitant pas partir compte tenu de la situation locale", a-t-il indiqué dans un communiqué. "S'il est possible de proposer des reports ou des avoirs, les clients sont en droit de les refuser", rappelle le Seto.

Près de 2 700 personnes ont péri dans un puissant séisme qui a frappé dans la nuit de vendredi à samedi le Maroc, près de la ville touristique de Marrakech, selon un bilan publié lundi.

Samedi, Air France avait indiqué continuer à exploiter sans modification "l'ensemble de ses vols de et vers les aéroports marocains (Marrakech-Menara, Casablanca Mohammed-V et Rabat-Salé)". Lundi, c'est un Airbus A320 qui a effectué la liaison entre Marrakech et Paris-Charles-de-Gaulle, et non un A319 de plus faible capacité initialement prévu, selon un porte-parole d'Air France qui note "une hausse de la demande depuis le Maroc, Marrakech spécialement".

"Des mesures commerciales sont en place, permettant aux clients en possession d'une réservation pour un voyage de ou vers le Maroc dans les prochains jours de modifier ou reporter leur voyage sans frais", a déclaré lundi à l'AFP la compagnie française.

Cette possibilité de modification ou de report du vol est également prise par la compagnie nationale Royal Air Maroc jusqu'au 17 septembre pour un vol devant avoir lieu jusqu'au 23 septembre.