Le Mali peut-il lutter seul contre le terrorisme ?

Le Mali peut-il seul faire face à l'insécurité qui sévit dans une partie du pays ? Si la question se pose, c’est parce qu’après deux ans au pouvoir, les militaires semblent avoir du mal à contenir la menace djihadiste, comme en témoignent les récentes attaques.

"La crise malienne dure depuis plus d'une décennie. Et maintenant, dans les circonstances politiques actuelles, la crise s'intensifie à nouveau après une accalmie d'environ huit ans, et cette accalmie était principalement due au fait que les forces internationales faisaient une certaine différence en maintenant les djihadistes à distance jusqu'à un certain point. Les attaques qui ont eu lieu se sont déroulées dans le nord du Mali, où se sont concentrées une grande partie des forces françaises et des soldats de l'ONU”, explique Shaantanu Shankar, analyste pour l'Afrique à Economist Intelligence Unit.

Il y a quelques jours, 64 personnes dont 49 civils et 15 soldats ont été tuées dans deux attaques "terroristes" ayant visé un bateau de transport de passagers et une base de l'armée dans le nord du pays.

"En termes de capacité militaire réelle, le Mali n'est pas en mesure de relever ses propres défis en matière de sécurité. Et cela ne signifie pas que l'intervention occidentale, l'intervention militaire est la seule solution. Mais il est certain que le Mali a besoin de maintenir une forte coopération bilatérale avec tous ses voisins, qui sont également affectés par la menace djihadiste, d'une part. Et d'autre part, ses voisins qui font face à des risques croissants d'incursions djihadistes, c'est-à-dire les États côtiers de la CEDEAO ainsi que les États sahéliens comme le Burkina Faso et le Niger. Malheureusement, à ce stade, la coopération militaire bilatérale et régionale s'est complètement effondrée en raison de la géopolitique de la région", poursuit l'expert.

Ces attaques interviennent dans une région tendue où plusieurs forces se disputent le contrôle du territoire : armée nationale, groupes armés notamment touareg, groupes jihadistes, mais aussi des bandits.