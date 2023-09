Brésil : Neymar bat le record de buts de Pelé

La star du football Neymar a marqué ses 78ᵉ et 79ᵉ but pour l'équipe nationale du Brésil, établissant ainsi un nouveau record, lors de la victoire 5-1 contre la Bolivie lors des éliminatoires de la Coupe du monde.

Les buts de Neymar à Belém, une ville située en Amazonie, lui permettent de surpasser de deux unités le total de Pelé, le triple vainqueur de la Coupe du monde, en tant que meilleur buteur de la Seleção.

"Je suis très heureux. Je n'ai pas les mots. Je n'avais jamais imaginé atteindre ce record. Et je tiens à préciser que ce n'est pas parce que j'ai dépassé Pelé que je suis meilleur que lui ou que n'importe quel autre joueur de l'équipe nationale. J'ai toujours voulu écrire mon histoire, inscrire mon nom dans l'histoire du football brésilien et de l'équipe locale. Aujourd'hui, je l'ai fait. À ma famille et à tous mes coéquipiers, je vous remercie,"

Le président de la Fédération brésilienne lui a rendu hommage en lui remettant une plaque commémorative.

Le but historique de Neymar est survenu à la suite d'un centre ras de terre dans la surface de réparation, que l'attaquant a conclu avec une précision implacable à bout portant.

Il a célébré son but en levant le poing vers le ciel, à l'image du légendaire Pelé.