Gabon : "important de préserver la stabilité", selon le Maroc

*Pays ami du Gabon, le Maroc a insisté sur "l’importance de préserver la stabilité" dans le pays d'Afrique centrale après le coup d'État militaire qui a écarté mercredi du pouvoir le président gabonais.*

Le Maroc "suit de près l’évolution de la situation en République gabonaise", a affirmé le ministère marocain des Affaires étrangères dans un bref communiqué.

Le royaume chérifien "souligne l’importance de préserver la stabilité de ce pays frère et la quiétude de sa population", poursuit le communiqué.

"Le Maroc fait confiance à la sagesse de la nation gabonaise, de ses forces vives et de ses institutions nationales, pour avancer vers une perspective permettant d’agir dans l’intérêt supérieur du pays, de sauvegarder les acquis réalisés et de répondre aux aspirations du peuple gabonais frère", conclut-il.

Le Maroc et le Gabon entretiennent des relations étroites et privilégiées, en raison notamment des liens d'amitié entre le roi Mohammed VI et le président Ali Bongo Ondimba.

Le souverain marocain et le président gabonais — qui a été placé en résidence surveillée à Libreville — sont amis depuis l’enfance.

Fin 2018, Ali Bongo avait choisi le Maroc pour y poursuivre une période de convalescence et de rééducation à l’hôpital militaire de Rabat après avoir été hospitalisé en Arabie saoudite à la suite d'un AVC. Mohammed VI lui avait rendu visite.

Le monarque marocain se rend régulièrement au Gabon pour des séjours privés. Il y a ainsi séjourné près de trois mois en début d’année dans sa résidence sur la presqu'île de la Pointe-Denis, et les deux chefs d’Etat ont eu un entretien officiel le 15 février à Libreville.

Ali Bongo possède une villa dans la palmeraie de Marrakech, selon les médias gabonais et marocains.

Le Gabon est parmi les principaux alliés du Maroc en Afrique depuis le règne du roi Hassan II, un proche d'Omar Bongo, le père du président déchu.

Dans un message de félicitations à l’occasion de la fête nationale du Gabon le 17 août, Mohammed VI a rappelé son attachement au "développement du partenariat stratégique qui unit nos deux pays et se distingue par son exemplarité".

En raison du coup d'État, la compagnie aérienne Royal Air Maroc a annulé son vol prévu mercredi à destination de Libreville.

Samedi, des heurts violents ont opposé manifestants gabonais et policiers marocains devant et à l'intérieur de l'ambassade du Gabon à Rabat lors du dépouillement du vote pour la présidentielle, selon des témoins.