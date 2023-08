Niger : les USA inquiets des menaces des putschistes de juger Bazoum

Les États-Unis ont exprimé lundi leur indignation face aux menaces des dirigeants militaires nigériens de juger le président Mohamed Bazoum detenu dpuis le coup d'état du 26 juillet.

Vedant Patel, porte-parole adjoint du département d'État américaina affirmé que cette décision aggraverait les tensions.

"Nous sommes incroyablement consternés par les informations selon lesquelles la détention injuste du président Bazoum est allée encore plus loin et que maintenant que le CNSP menace de poursuites. Cette action est totalement injustifiée et franchement, elle ne contribuera pas à une résolution pacifique de cette crise. C'est un affront supplémentaire à notre avis à la démocratie et à la justice et au respect de l'État de droit. une telle menace souligne l'urgence de respecter l'ordre constitutionnel au Niger. » a annoncé Patel lors d'une conference de presse ce lundi au département d'état à Washington.

ONU a exprimé plus tôt un sentiment similaire. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré qu'une tentative de la junte nigérienne de porter des accusations de haute trahison contre le président démocratiquement élu Bazoum est "très inquiétante".