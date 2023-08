Zimbabwe : Mnangagwa inaugure une centrale électrique financée par la Chine

Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a inauguré jeudi une centrale électrique financée par la Chine qui, selon lui, contribuera grandement à atténuer les pénuries d'électricité à l'approche des élections nationales.

M. Mnangagwa, 80 ans, qui brigue un second mandat présidentiel le 23 août, a multiplié les inaugurations afin de se présenter comme un homme d'action et de rassurer les électeurs sur l'état de l'économie.

Il a inauguré une mine de charbon lundi et une clinique mercredi, avant de se rendre dans la ville de Hwange, dans le nord-ouest du pays, pour lancer officiellement la centrale électrique au charbon de 600 MW jeudi.

Les analystes s'attendent à un vote tendu à la fin du mois, dans un contexte de répression de l'opposition et de mécontentement de la population qui lutte contre l'hyperinflation, la pauvreté et un taux de chômage élevé.

S'adressant à ses partisans dans un stade local après l'inauguration, M. Mnangagwa a déclaré que la nouvelle centrale serait , ajoutant que le Zimbabwe était "ouvert aux affaires".

Ce pays enclavé d'Afrique australe souffre depuis des années de graves pénuries d'électricité qui, à leur paroxysme à la fin de l'année dernière, ont plongé des millions de personnes dans le noir jusqu'à 19 heures par jour.

Le gouvernement a déclaré la fin soudaine des coupures d'électricité en juillet, bien que la plupart des gens subissent encore des coupures quotidiennes de quelques heures.

La nouvelle centrale électrique a également permis à M. Mnangagwa de montrer qu'il a encore de bons amis sur la scène internationale, où le Zimbabwe est largement isolé.

La centrale, qui est l'extension d'une centrale préexistante, est l'un des quatre projets énergétiques entrepris grâce à un prêt de 1,2 milliard de dollars de la Chine, avec laquelle Harare entretient des liens qui remontent à la lutte pour l'indépendance contre la Grande-Bretagne.

"La Chine est toujours prête à aider le Zimbabwe à atteindre son objectif d'élever son peuple", a déclaré l'ambassadeur chinois Zhou Ding lors du rassemblement dans le stade.

Le Zimbabwe n'a pas accès au financement de bailleurs de fonds internationaux tels que le FMI et la Banque mondiale en raison d'arriérés de paiement et est la cible de sanctions occidentales en raison de la corruption et des violations des droits de l'homme.

M. Mnangagwa accuse depuis longtemps les mesures punitives d'être à l'origine de la situation désastreuse du pays, ce que les États-Unis et l'Europe nient.

À Hwange, il a déclaré à ses partisans que le Zimbabwe serait désormais autosuffisant en matière d'électricité et que le gouvernement continuerait à se concentrer sur la croissance de l'économie "en sortant des sentiers battus".