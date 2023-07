Italie : Patrick Zaki s'engage pour les détenus d'opinion en Egypte

Le chercheur égyptien et militant des droits de l'homme est arrivé dimanche en Italie.

Patrick George Zaki a été accueilli par des applaudissements dès son arrivée à l'aéroport de Milan Malpensa. Il s'est ensuite rendu à Bologne, où il vivait et étudiait avant sa détention au Caire en 2020. Zaki avait été condamné la semaine dernière à trois ans de prison pour diffusion de fausses informations avant que cette peine ne soit commuée en grâce présidentielle, quelques jours plus tard

"Avant et par-dessus tout, je suis un chercheur et un défenseur des droits de l'homme. C'est ce que nous devons retenir. Ma grâce présidentielle et la fin de mon procès ne marquent pas la fin de mon engagement. En fait, un nouveau chapitre de mon travail et de mon engagement en faveur des droits de l'homme commence aujourd'hui ici, à Bologne a-t-il expliqué.

Patrick Zaki , a été arrêté en février 2020 peu de temps après son arrivée au Caire pour un bref séjour depuis l'Italie. Il a passé 22 mois en prison avant d'être libéré en 2021 en attendant son procès, à condition de rester en Égypte.

Au début du mois de juillet, il a été diplômé d'un master de l'Université de Bologne, en défendant sa thèse par visioconférence. Patrick Zaki avait été emprisonné à cause d'un article de 2019 relatant la discrimination dont lui et d'autres membres de la minorité chrétienne copte en Égypte disaient avoir souffert.