La Russie se retire de l'accord céréalier de la Mer Noire

La Russie a suspendu lundi à un accord de guerre qui permet l'acheminement de céréales de l'Ukraine vers des pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a annoncé que cette suspension durerait jusqu'à ce que les demandes d'acheminement des produits agricoles russes vers le monde soient satisfaites.

Le pays s'étant plaint que les restrictions en matière de transport maritime et d'assurance ont entravé ses exportations de denrées alimentaires et d'engrais, qui sont également essentielles à la chaîne alimentaire mondiale.

L'accord conclu l'été dernier entre les Nations unies et la Turquie pour permettre aux denrées alimentaires de quitter la région de la mer Noire après l'invasion de son voisin par la Russie, il y a près d'un an et demi, a pris fin. Cet accord garantissait que les navires ne seraient pas attaqués à l'entrée et à la sortie des ports ukrainiens.

L'accord a été renouvelé pour 60 jours en mai, malgré le refus de Moscou. Ces derniers mois, la quantité de nourriture expédiée et le nombre de navires quittant l'Ukraine ont chuté, la Russie étant accusée d'empêcher la participation de navires supplémentaires.

Les autorités ukrainiennes n'ont pas immédiatement réagi à l’annonce lundi.

La guerre en Ukraine a fait grimper les prix des denrées alimentaires à des niveaux record l'année dernière et a contribué à une crise alimentaire mondiale également liée à d'autres conflits, aux effets persistants de la pandémie de grippe aviaire, aux sécheresses et à d'autres facteurs climatiques.

Le coût élevé des céréales nécessaires à la fabrication de denrées alimentaires de base dans des pays comme l'Égypte, le Liban et le Nigeria a exacerbé les difficultés économiques et contribué à plonger des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté ou l'insécurité alimentaire.