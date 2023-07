G5 Sahel : le président mauritanien plaide pour le retour du Mali

Le président mauritanien, actuel président du G5 Sahel a plaidé lundi pour le retour du Mali dans l'organisation.

Mohamed Ould Cheick El Ghazouani a regretté le départ volontaire de ce pays, de l’alliance militaire régionale qui lutte contre les groupes jihadistes.

Il s’est exprimé lors d’un discours prononcé à Nouakchott la capitale mauritanienne pour l’ouverture des travaux de la 4ème session de l’Assemblée générale de l’alliance Sahel qui vise pour mobiliser l'aide internationale en vue du développement de la région.

Le Mali s’est retiré du G5 Sahel en mai 2022, en invoquant une perte d’autonomie et une instrumentalisation.

La force régionale conjointe est formée de la Mauritanie, du Tchad, du Burkina Faso et du Niger. Largement financée par l’Union européenne, elle représentait aux yeux des partenaires internationaux du Sahel, une porte de sortie à un moment où le djihadisme se propageait ailleurs, à savoir au Mali, au Burkina et au Niger jusqu’à menacer le Golfe de Guinée plus au sud aujourd’hui.

Toutefois en cinq ans, les opérations communes sont restées peu nombreuses et la situation sécuritaire n’a cessé de se dégrader.