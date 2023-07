RDC : vers la signature d'un pacte de sécurité avec l'Afrique du Sud ?

Les présidents de l’Afrique du Sud et de la République démocratique du Congo prévoient de signer un pacte de sécurité, alors que les milices continuent d’occuper des pans entiers de l’est instable de la RDC.

Accueilli à Kinshasa par son homologue congolais Félix Tshisekedi, le chef d’état sud-africain Cyril Ramaphosa a promis de continuer à aider la RDC à lutter contre l'insécurité et la pauvreté.

"Comme l'a dit le président Tshisekedi, sur la question de la sécurité, l'Afrique du Sud a été fortement investie et fortement présente en RDC, du côté est, et nous allons également renforcer cette relation en ayant un accord bilatéral sur la sécurité et la défense.", a déclaréCyril Ramaphosa, Président de l'Afrique du Sud.

Le président congolais Félix Tshisekedi a expliqué que l'accord pourrait prendre la forme d'un pacte de défense mutuelle citant, sans entrer dans les détails, l’accord de défense mutuelle de la Communauté de développement de l’Afrique australe SADC comme potentiel modèle.

"L'Afrique est un continent de près de 2 milliards d'habitants, un marché de près de 2 milliards d'habitants, et si nous résolvons le problème de l'intégration continentale, je crois que nous deviendrons une puissance économique et commerciale qui rivalisera avec les autres puissances économiques et commerciales du monde.", a expliquéFelix Tshisekedi, Président de la RDC et nouveau Président de la SADC (Communauté de Développement de l'Afrique Australe).

"L'idée (est) que nous devrions avoir une commission des minéraux, qui nous aiderait tous, en particulier dans la SADC, à gérer nos minéraux correctement, afin qu'ils ne soient pas pillés par des personnes extérieures à notre région et à notre continent, afin que nous établissions des politiques, afin que nous soyons en mesure d'attirer des investissements.", a ajouté le président Cyril Ramaphosa.

Des groupes armés sévissent dans une grande partie de l'est de la RDC depuis trois décennies, mais le groupe rebelle M23 s'est emparé de pans entiers de territoire et a déplacé environ un million de personnes dans la région depuis son retour à la fin de l'année 2021.