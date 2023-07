USA : bataille autour de la succession d'Aretha Franklin

Les enfants d'Aretha Franklin se déchirent cinq après la mort de la reine de la soul

Selon Ted White II le benjamin de la fratrie, des documents datés de 2010 devraient permettre d'exécuter les dernières volontés de leur mère, tandis que Kecalf Franklin et Edward Franklin privilégient, eux un tout autre document datant de 2014.

Les deux documents ont été découverts dans la maison de Franklin, dans la banlieue de Détroit, quelques mois après sa mort d'un cancer du pancréas en 2018, à l'âge de 76 ans.

La reine de la soul n'a pas laissé un testament écrit en bonne et due forme, à défaut, les héritiers comptent s'appuyer sur une loi du Michigan, qui indique que d'autres preuves telles que des gribouillis, des pages d'agendas mêmes difficiles à lire peuvent faire office de testament.

Ses héritiers se partageront une fortune estimée à plusieurs millions de dollars, notamment des biens immobiliers dans la banlieue de Détroit, des fourrures, des robes, des bijoux et les futurs droits d'auteur de ses œuvres. Une nièce, Sabrina Owens, a accepté d'être la représentante personnelle ou l'exécutrice testamentaire.

Le procès qui s'ouvrira lundi prochain permettra de savoir lequel des documents guidera le partage des biens de la chanteuse américaine.

Deux testaments incompatibles

Il y a des différences entre les documents, bien qu'ils semblent tous deux indiquer que les fils partageraient les revenus de la musique et des droits d'auteur. L'ancien testament mentionne White et Owens comme co-exécuteurs et précise que Kecalf et Edward Franklin "doivent suivre des cours de commerce et obtenir un certificat ou un diplôme" pour bénéficier de la succession.

Mais la version de 2014 biffe le nom de M. White en tant qu'exécuteur testamentaire et le remplace par celui de Kecalf Franklin. Il n'y a aucune mention de cours de commerce. Kecalf Franklin et ses enfants obtiendraient la maison principale de sa mère à Bloomfield Hills, qui était évaluée à 1,1 million de dollars à sa mort, mais qui vaut beaucoup plus aujourd'hui.

"C'est le joyau de la couronne", a déclaré Craig Smith, avocat d'Edward Franklin

Aretha Franklin a écrit en 2014 que ses robes pourraient être vendues aux enchères ou aller à la Smithsonian Institution à Washington. Elle a indiqué dans les deux documents que son fils aîné, Clarence, qui vit sous tutelle, devait être régulièrement soutenu.

"Deux testaments incompatibles ne peuvent être admis à l'homologation. Dans ce cas, le testament le plus récent révoque le précédent", a déclaré Charles McKelvie, avocat de Kecalf Franklin, dans un document déposé au tribunal en faveur du document de 2014.

Mais l'avocat de M. White, Kurt Olson, a déclaré que le testament de 2010 avait été notarié et signé, tandis que la version ultérieure "n'est qu'un projet".