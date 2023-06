Egypte : Narendra Modi vient raffermir les liens avec l'Inde

Après les Etats-Unis, le Premier ministre indien Narendra Modi est arrivé au Caire où il a été chaleureusement accueilli à sa descente d'avion.

Une visite de deux jours avec des objectifs importants. D’abord, renforcer les relations bilatérales entre ces deux nations. Ensuite, l’Inde, qui veut contrer l’influence de la Chine souhaite augmenter ses investissements dans le pays, ce dont le Caire a urgemment besoin pour aider son économie en berne. Et enfin, New Delhi veut permettre à l’Egypte d’entrer dans le bloc économique des BRICS dont fait partie l’Inde avec le Brésil, l’Afrique du Sud, la Russie et la Chine.

Même si l'Inde et l'Egypte entretiennent des liens étroits, il s'agit de la première visite de Modi dans le pays en tant que Premier ministre et de la première visite d'un Premier ministre indien depuis 1997.

Elle intervient six mois après la visite du président Abdel Fattah el-Sissi à New Delhi, en janvier.