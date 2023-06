Kais Saied : "La Tunisie ne peut être le garde-frontière de l'Europe"

Le président tunisien a déclaré lundi que son pays ne voulait pas être le garde-frontière de l'Europe ni une terre de réinstallation pour les migrants rejetés ailleurs.

Le président Kais Saied a fait ce commentaire à l'issue d'une réunion à Tunis avec les ministres de l'intérieur français et allemand, dans le cadre des efforts déployés par les gouvernements européens pour collaborer avec la Tunisie afin d'empêcher de nouvelles tentatives de migration meurtrière à travers la Méditerranée.

La Tunisie est devenue l'un des principaux points de départ pour les migrants qui espèrent passer de l'Afrique à l'Europe, et les responsables européens offrent à la Tunisie une aide de plus en plus importante pour tenter de ralentir le flux. La plupart des personnes qui fuient la guerre ou la misère sont originaires d'Afrique subsaharienne, mais beaucoup viennent de Tunisie, qui connaît sa pire crise économique depuis une génération.

La visite des ministres français et allemand de l'intérieur, qui supervisent la politique migratoire des plus grandes puissances de l'Union européenne, était la troisième visite européenne de haut niveau en Tunisie en deux semaines. Elle est intervenue après qu'un chalutier surchargé a chaviré la semaine dernière au large de la Grèce, faisant au moins 80 morts et des centaines de disparus alors qu'ils cherchaient à rejoindre l'Italie depuis la Libye.

M. Saied a déclaré à l'issue de la session que les mesures de répression en matière de sécurité ne suffisaient pas à empêcher les migrations meurtrières. Il a déclaré que la Tunisie ne serait pas le garde-frontière de l'Europe et qu'elle "n'accepterait pas de devenir un pays de réinstallation" pour les migrants expulsés d'Europe. Il s'est insurgé contre les suggestions selon lesquelles les migrants qui se voient refuser l'autorisation de rester en Europe devraient être renvoyés dans le dernier pays par lequel ils ont transité plutôt que dans leur pays d'origine.

Blâmant les réseaux de passeurs, M. Saied a appelé à une augmentation de l'aide au développement et à la lutte contre la pauvreté. "Travaillons ensemble pour les démanteler et éliminer les raisons qui ont conduit à cette situation", a-t-il déclaré.

Le ministre français de l'intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé une aide de 25 millions d'euros pour acheter à la Tunisie des équipements de police des frontières et former des gardes-frontières. Cette aide s'ajoute au milliard d'euros d'aides diverses proposées par la Commission européenne au début du mois, ainsi qu'à une nouvelle aide de l'Italie.

Malgré les inquiétudes concernant les menaces pesant sur les droits de l'homme en Tunisie sous le régime de plus en plus autocratique de M. Saied, M. Darmanin a salué les efforts déployés par les autorités tunisiennes pour prévenir l'immigration. "Nous sommes aux côtés de la Tunisie", a-t-il déclaré.

La ministre allemande de l'intérieur, Nancy Faeser, a déclaré avant leur voyage commun : "Nous voulons créer des voies de migration légales afin de supprimer la base de l'activité inhumaine des passeurs. Nous voulons que les droits de l'homme des réfugiés soient protégés et que les morts terribles sur la Méditerranée cessent".

Les autorités tunisiennes affirment qu'elles interceptent chaque mois des milliers de personnes qui tentent de partir en bateau au large de la ville côtière de Sfax. Au cours du week-end, 11 bateaux ont été interceptés, transportant quelque 260 personnes, principalement originaires d'Afrique subsaharienne, mais aussi quelques Tunisiens, a déclaré un porte-parole de la Garde nationale, Houssameddine Jbabli.