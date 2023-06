Rwanda : le partenariat migratoire avec le Royaume-Uni se poursuit

Le gouvernement britannique souhaite toujours envoyer certains demandeurs d'asile au Rwanda. Dans le cadre de cet essai d'une durée de cinq ans, ces demandeurs d'asile seraient envoyés au Rwanda avec un billet aller simple pour y effectuer leur demande.

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, s'est entretenu lundi avec l'équipage de la Border Force.

"Nous nous préparons dès à présent afin de pouvoir mettre en œuvre ce projet de loi une fois les procédures judiciaires terminées. Je veille à ce que nous disposions d'une plus grande capacité de détention pour les personnes arrivant illégalement, d'une capacité judiciaire suffisante pour traiter leurs affaires et d'avions pour les renvoyer au Rwanda. Je sais qu'il s'agit de mesures difficiles et je ne m'en excuse pas. Nous ne pouvons pas permettre que notre générosité soit utilisée comme une arme contre nous ou contre ceux qui sont poussés à risquer leur vie sur La Manche par des bandes criminelles," a t-il annoncé lors de son discours devant la Border Force.

Le gouvernement britannique va héberger des centaines de demandeurs d'asile supplémentaires sur des barges, a déclaré lundi le Premier ministre Rishi Sunak, en dévoilant les derniers chiffres sur l'immigration qui, selon lui, montrent que ses plans visant à réprimer les traversées de la Manche par de petites embarcations fonctionnent.

Deux autres barges accueilleront environ 1 000 migrants, a indiqué M. Sunak, ainsi qu'une autre qui devrait être amarrée à Portland, dans le sud de l'Angleterre, au cours des deux prochaines semaines.

Cette initiative doit permettre d'économiser les millions d'euros que les contribuables dépensent actuellement pour héberger les demandeurs d'asile dans des hôtels à travers le pays.

En décembre 2022, la Haute Cour a déclaré que le plan était légal et qu'il n'enfreignait pas la Convention des Nations unies sur les réfugiés.

Toutefois, le 16 janvier, la Haute Cour a décidé que certains des groupes qui avaient perdu le procès avaient le droit de faire appel de certaines parties de sa décision.

L'audience d'appel s'est déroulée du lundi 24 avril au jeudi 27 avril. Les juges n'ont pas donné de date pour l'annonce du verdict.

Procédures judiciaires

Les vols vers le Rwanda ne peuvent pas décoller tant que les procédures judiciaires sont en cours.

Jusqu'à présent, aucun demandeur d'asile n'a été envoyé dans le pays. Le premier vol était prévu pour juin 2022, mais il a été annulé à la suite de contestations judiciaires.

Le gouvernement britannique a précédemment déclaré que "toute personne entrant illégalement au Royaume-Uni" après le 1er janvier 2022 pourrait être envoyée, sans limite de nombre.

Selon le premier ministre britannique les traversées auraient baissé de 20% depuis, pour la toute première fois.

Les chiffres du ministère de l'Intérieur montrent qu'environ 7 600 personnes ont été détectées traversant la Manche jusqu'à présent cette année, contre près de 10 000 en juin dernier.

L’essai suscite toutefois des critiques, les opposants soutiennent que le Rwanda n'est pas une destination sûre pour les demandeurs d'asile et que le plan est contraire aux droits des hommes.

Le Rwanda affirme qu'il peut traiter 1 000 demandeurs d'asile pendant la période d'essai, mais qu'il a la capacité d'en accueillir davantage.

Dans le cadre de cet accord, le Rwanda peut également demander au Royaume-Uni d'accueillir certains de ses réfugiés les plus vulnérables.