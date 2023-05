Mayotte : l'opération Wuambushu sonne la fin du bidonville de Majicavo

Le bidonville de Majicavo, dans le nord du département français de Mayotte vit ses dernières heures. ‘’Talus 2’’ sera démoli à partir de ce lundi suite à une décision de justice. Pour lutter contre l’immigration clandestine, les autorités visent aussi la destruction de 10 % de l’habitat informel de l’île.

Dimanche, des habitants ont commencé à démonter eux-mêmes leurs maisons.

''Nous sommes en train de démonter les maisons parce qu'on nous a expliqué que demain, lundi, elles seront détruites. On essaie de récupérer tout ce qui peut être sauvé. On a saisi le tribunal et obtenu gain de cause trois fois de suite. Et pour la quatrième fois, nous avons été déboutés. Alors que notre maison faisait partie de celles qui n’étaient pas concernées par la démolition. Il y avait 21 familles qui n’étaient pas concernées par cette destruction, et au final on nous dit que tout va être détruit.", explique Ahmed Daoud, habitant de "Talus 2".

Plusieurs centaines de personnes vivent ici. Des hommes et femmes, à l’image de Fatima qui sont sous le choc, à l’approche de l’entrée en action des équipes de démantèlement.

"J'ai travaillé depuis 2001, jusqu'à maintenant je n'ai jamais cessé de travailler. Je suis parmi les femmes qui travaillent dur dans ce monde pour élever mes sept enfants. Je travaille et je cotise comme tout le monde. Et aujourd'hui, on me fait sortir comme, je ne sais pas …. Moi je paie mes impôts, je paie patente quand il faut, je cotise comme tout le monde.", regrette Fatima Youssouf.

De nombreux habitants ont commencé à quitter le bidonville. La préfecture a promis des propositions de relogement. Les habitants disent n’avoir pas encore été contactés.