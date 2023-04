Comores : le président Assoumani se dit prêt à dialoguer avec Paris

Le président comorien a déclaré samedi être favorable aux "discussions" avec la France concernant les opérations de lutte contre l'immigration.

Également imam autoproclamé, Azali Assoumani s’est exprimé dans la mosquée de Mitsudje sur l’île de la Grande Comore au sujet de l’opération controversée entreprise par les autorités de Mayotte qui vise à renvoyer vers l'Archipel d'Afrique de l'ESt des personnes en situation irrégulières dans les prochains jours.

_"En ce qui concerne la situation à Mayotte, je voudrais vous assurer, mes chers compatriotes des quatre îles, que la voie choisie par le gouvernement est celle d'établir une communication avec notre partenaire la France, et j'espère que la partie française prendra en compte la position du gouvernement comorien sur le différend territorial entre notre pays et la France sur l'île comorienne de Mayotte.[...]_Nous privilégions la recherche de perspectives nouvelles pour trouver une solution à ce contentieux malheureux qui dure depuis plus de quarante ans, dans le respect du droit international et des intérêts bien compris de nos deux pays amis. Nous privilégions la recherche de perspectives nouvelles pour trouver une solution à ce contentieux désagréable qui dure depuis plus d'une quarantaine d'années." a déclaré le Président de l'Union des Comores.

Le gouvernement français n'a pas donné de date précise pour le lancement de l'opération baptisée "Wuambushu" (reprise, en mahorais) du ministre français de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. 1.800 policiers et gendarmes sont déjà stationnés à Mayotte.