Congo : une nouvelle plateforme d'opposition contre Sassou en 2026

Trois formations politiques au Congo-Brazzaville ont lancé jeudi une "alliance pour l’alternance démocratique en 2026", alors que le président Denis Sassou Nguesso, qui cumule presque 40 ans au pouvoir, est potentiel candidat à la prochaine élection.

Cette nouvelle plateforme de l'opposition regroupe le Rassemblement pour la démocratie et le développement (RDD) de l’ancien président Jacques Joachim Yhomby Opango, décédé en 2020, qui a dirigé le Congo entre 1977 et 1979 sous le marxisme-léninisme, ainsi que le Mouvement des républicains (MR) et le Parti du peuple (PAPE).

Bien que ne disposant pas d'élus au Parlement, ces trois partis rassemblent souvent leurs militants pour les sensibiliser à la nécessité, selon eux, de l'alternance.

"Il y a du monde (d'autres partis) qui va arriver. Nous avons le peuple avec nous. Il y a beaucoup de corrompus dans notre pays. Mais nous voulons amener quelque chose de nouveau", a déclaré à l'AFP Jean-Jacques Serge Yhomby Opango, vice-président du RDD et fils du fondateur du parti, après le lancement officiel de la plateforme devant les militants des trois formations.

"Il faut qu’il y ait en 2026 une alternance politique et démocratique. On ne peut pas laisser les choses se faire comme ça, parce que le pays va à vau-l'eau", a-t-il dénoncé.

La prochaine élection présidentielle est prévue en 2026. Denis Sassou Nguesso, âgé de presque 80 ans, dont près de 40 au pouvoir, a la possibilité de se présenter pour un cinquième mandat, selon la Constitution en vigueur dans le pays.

"Il nous reste trois ans et nous avons tout le temps pour régler les problèmes qui minent notre pays pendant les élections, notamment la gouvernance électorale, le fichier électoral", a indiqué Destin Gavet, du Mouvement des républicains.

"Les organes qui planifient et conduisent toutes les opérations préélectorales et électorales sont accaparés par un seul parti, le parti au pouvoir. De facto, les règles du jeu sont viciées dès le départ", a relevé pour sa part Jean-Jacques Agnangoye du Parti du peuple.

Au Congo, l'opposition a contesté les résultats de toutes les élections organisées depuis 2002 et remportées par M. Sassou Nguesso.