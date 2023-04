Ouganda : 32 Kényans condamnés à 20 ans de prison pour possession d'armes

Trente-deux éleveurs kényans ont été condamnés à 20 ans de prison par une cour martiale en Ouganda après avoir plaidé coupable de possession illégale d'armes, a annoncé jeudi à l'AFP une source militaire.

Les 32 hommes, arrêtés samedi et jugés à Moroto, zone du nord-est de l'Ouganda frontalière du Kenya, ont été reconnus "coupables et condamnés à 20 ans de prison après avoir plaidé coupable de possession illégale d'armes à feu et de munitions", a déclaré le général de brigade Joseph Balikuddembe, en poste à Moroto.

Selon cet officier, les 32 éleveurs originaires du comté de Turkana, dans le nord du Kenya, ont été arrêtés après d'intenses échanges de tirs. Quelque 31 fusils et 762 cartouches ont été récupérés lors d'une opération conjointe des forces de sécurité et des services de renseignement, a-t-il poursuivi.

Des affrontements armés sont fréquents dans cette région où se trouvent les frontières poreuses de l'Ouganda, du Soudan du Sud et du Kenya, notamment pour le contrôle du bétail qui se fait de plus en plus rare en raison d'une sécheresse historique qui touche l'Afrique de l'Est.