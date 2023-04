Tunisie : les bigaradiers en pleine floraison

C'est une odeur qui annonce l'arrivée du printemps en Tunisie. Chaque année, au mois de mars, les bigaradiers sont en pleine floraison à Nabeul, la ville tunisienne connue pour ce fruit que l'on appelle aussi "bigarade".

Samia Atig Marzoug, une retraitée tunisienne cueille et ramasse les fleurs d'oranger sur les arbres devant sa maison depuis des années. Accompagnée de ses enfants, elle leur a transmis cette tradition.

"Je suis devant ma maison et je cueille des fleurs d'oranger. Il [l'oranger] me donne 16 kilos [de fleurs d'oranger] par an qui me permettent d'obtenir 16 litres [d'eau de fleur d'oranger]. C'est pour moi et mes enfants. Nous l'utilisons dans la cuisine, nous [l'utilisons pour] cuisiner. C'est une tradition et c'est ainsi chaque année." a expliqué Samia Atig Marzoug, retraitée tunisienne.

Le bigaradier est une variété d’agrume qui produit l’orange amère. Ses fruits, moins doux que ceux de l’oranger sont moins recherchés mais ses fleurs dégagent un parfum fort très populaire.

"Le mois de mars est la saison de la fleur d'oranger. C'est la période de production. La fleur d'oranger vient de partout. Les fleurs s'épanouissent avec le soleil. Nous distillons 24/24. L'alambic ne s'arrête pas, jour et nuit. En ce moment, avec le Ramadan, c'est un grand plaisir [de le faire]. Je ne veux pas que ce rêve s'arrête. C'est un plaisir. L'odeur des fleurs d'oranger nous donne un grand sentiment de bien-être" s'est confiéeRania Mansour, distillatrice de fleurs d'oranger.

L'eau de fleur d'oranger n'est pas la seule chose que l'on peut obtenir de ces arbres, il y a aussi le néroli, explique Zoheir Bellamine, président de l'association de sauvegarde de la ville de Nabeul. Cette essence est l'une des huiles florales les plus utilisées en parfumerie pour sa tonalité chaude et enivrante.

"Nabeul est la capitale [tunisienne] de tout ce qui est artisanal, de la céramique et de tout le reste. Et aussi, c'est la capitale de la bigarade. Et c'est rentable pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens en vivent directement ou indirectement, soit en distillant les fleurs, soit directement de l'arbre. Et traditionnellement, ils sont plusieurs milliers, plus de 3 000 familles, à le faire aujourd'hui pour approvisionner tout le pays. Nabeul approvisionne tout le pays en eau de fleur d'oranger" a déclaréZouheir Bellamine, président de l'association de sauvegarde de la ville de Nabeul.

De grands noms de la parfumerie mondiale dont Guerlain, viennent s’approvisionner dans la péninsule du Cap bon à Nabeul.

La production des extraits de plantes médicinales et aromatiques en Tunisie s’élève à 10 mille tonnes par an , dont 38% sont représentées par les huiles d’agrumes, soit environ 4 mille tonnes.