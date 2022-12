Le Maroc de nouveau candidat pour accueillir la Coupe du Monde 2030

L'idée que le Maroc puisse co-organiser la Coupe du Monde 2030 avec ses proches voisins, l'Espagne et le Portugal, semblait un peu folle lorsqu'elle a été lancée il y a quatre ans. Elle ne l'est plus autant aujourd'hui.

Le Maroc a acquis un statut au sein de la FIFA et une certaine crédibilité auprès des supporters en éliminant l'Espagne puis le Portugal en matches à élimination directe, devenant ainsi la première équipe africaine à se qualifier pour une demi-finale de la Coupe du Monde.

Il y a des perspectives à plus long terme pour l'équipe nationale avec une base solide qui semble être en place. Il y a un fort recrutement de la diaspora marocaine en Europe, couplé à des joueurs locaux nourris dans un centre d'entraînement de classe mondiale près de Rabat.

Bien qu'il n'y ait pas encore de proposition visant à créer une première candidature multicontinentale pour l'organisation de la Coupe du Monde, le responsable de la fédération marocaine de football croit toujours au concept.

Candidature conjointe

"Nous voulions que cette organisation soit partagée entre le continent africain et le continent européen", a déclaré Fouzi Lekjaa à l'Associated Press."Afin de montrer au monde que la relation entre l'Afrique et l'Europe n'est pas seulement la relation de l'immigration illégale. Il s'agit plutôt d'une relation dans laquelle les civilisations peuvent se rencontrer et les cultures se rencontrer."

Le fait que le Maroc et l'Espagne soient si proches géographiquement - "Nous ne sommes qu'à 14 km", souligne Fouzo Lekjaa - est l'attrait principal de toute candidature conjointe, comme ce fut le cas en 2018.

Il en va de même pour le soutien du roi Mohammed VI, qui a immédiatement demandé une nouvelle candidature pour la Coupe du Monde lorsque le Maroc a perdu le vote pour l'organisation du tournoi de 2026 au profit du plan États-Unis-Canada-Mexique, largement favorisé. La dernière en date d'une série de candidatures marocaines perdues était un vote 134-65 des fédérations membres de la FIFA à Moscou à la veille de la dernière Coupe du monde.

Qu'est-ce qui a changé depuis 2018 ?

Fouzi Lekjaa, ministre du gouvernement chargé du Budget de l'État, a désormais plus d'influence à la FIFA en tant que délégué africain élu au sein de son Conseil dirigeant depuis son adhésion l'année dernière. Il est clairement en bonnes grâces avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, étant donné que le fait d'occuper un poste gouvernemental était autrefois un obstacle pour les candidats afin d'éviter les conflits d'intérêts potentiels.

"Maintenant, nous cherchons à être un acteur clé de la dimension internationale au sein de la FIFA", a reconnu M. Lekjaa. Ce qui semble possible dans la politique du football a également changé pendant la pandémie de Covid-19, avec des championnats continentaux reportés, des hôtes et des dates prévues changés au pied levé.

En 2018, l'UEFA, l'instance européenne du football, s'est catégoriquement opposée à une candidature conjointe avec un autre continent. Pourtant, l'Europe et l'Afrique comptent 109 des 211 membres votants de la FIFA, et l'Ukraine a clairement fait preuve de politique en se joignant à la candidature de l'Espagne et du Portugal en octobre.

Règles de candidature

La FIFA doit encore préciser un calendrier et des règles de candidature en vue d'une décision d'accueil prévue en 2024 pour le tournoi de 2030.

M. Infantino s'est également entretenu avec des dirigeants politiques, ce qui a alimenté les spéculations concernant une improbable candidature de trois pays sur trois continents, dont l'Arabie Saoudite, l'Égypte et la Grèce. En comparaison, réunir l'Espagne, le Portugal et le Maroc semble plus logique.

Le centenaire de la Coupe du Monde aura lieu en 2030, et l'Uruguay, hôte initial de la Coupe du monde en 1930, se porte candidat conjointement avec l'Argentine, le Chili et le Paraguay. Le CONMEBOL ne dispose que de dix voix à la FIFA.

Le Maroc renforce également son influence sur le football africain et gagne des admirateurs dans le monde entier grâce au Centre de football Mohammed VI, d'une valeur de 65 millions de dollars, qui est une base d'entraînement pour joueurs, entraîneurs, arbitres et officiels.

"La politique du Maroc a fait de nous un partenaire important pour tous les pays africains. Nous sommes présents dans les partenariats dans l'argent et les affaires, ainsi que dans le sport", a déclaré Lekjaa.

Professionnalisation

Sous sa direction depuis 2014, la fédération marocaine a tenté de professionnaliser la gestion de ses clubs, d'installer davantage de terrains en gazon naturel et de créer des bases d'entraînement régionales pour les jeunes.

L'équipe Wydad de Casablanca, entraînée par Walid Regragui, a bénéficié de cette stratégie, remportant la Ligue des champions d'Afrique en mai.

Walid Regragui a été installé comme sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc trois mois plus tard. Fouzi Lekjaa souligne que l'équipe nationale qui a battu le Portugal comportait sept joueurs issus de clubs marocains.

"Il n'y a aucune raison pour que les équipes européennes soient meilleures que nous", a déclaré Lekjaa. "Elles sont maintenant meilleures que nous parce qu'elles travaillent de manière professionnelle, et c'est ce que nous recherchons."