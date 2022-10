Kenya : le gardien de l'église vole l'argent d'une important collecte

La police de la capitale kenyane affirme être à la recherche d'un gardien d'église soupçonné d'avoir dérobé 1,5 million de shillings - 12 400 $/11 240 £ - que les membres avaient collecté pour développer l'église.

La police soupçonne le voleur d'avoir pénétré par effraction dans au sein de l'édifice sacré ACK All Saints Mountain View à Kangemi, à la périphérie de Nairobi.

Il s'est ensuite emparé de l'argent qui se trouvait à l'intérieur d'un tiroir au sein de l'autel.

Le trésorier du bâtiment et un membre de la congrégation avaient été "supris et choqués" lundi matin. Ils étaient venus récupérer le fruit assez important de cette collecte et ont découvert l'intérieur de l'église saccagée. L'argent s'était envolé.

Dans un communiqué, la Direction des enquêtes criminelles a déclaré que leurs premières investigations indiquaient que le gardien de l'église était pour l'heure le principal suspect.

"Il est soupçonné d'avoir altéré l'alimentation électrique afin de désactiver le système de vidéosurveillance installé avant de dérober les contributions des fidèles".