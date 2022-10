Jean-Victor Makengo, le léopard qui monte

"Battre la Roma et l'Inter, ça te donne confiance" : le milieu de terrain de l'Udinese Jean-Victor Makengo se réjouit du début de saison canon de son équipe, dans le Top 3 de la Serie A avant d'accueillir ce dimanche l'un des leaders du championnat, l'Atalanta Bergame.

Une "surprise" de voir l'équipe du Frioul sur le podium après huit journées ? "Oui et non, car on bosse pour ce genre de résultats", répond le Franco-congolais de 24 ans, formé à Caen et passé par Nice, puis Toulouse, avant de rejoindre le club italien il y a deux ans.

Après une défaite initiale contre le champion en titre, l'AC Milan (4-2), puis un nul contre la Salernitana (0-0), Jean-Victor Makengo et ses partenaires font depuis un sans-faute avec une série de six victoires consécutives. A domicile, ils ont successivement battu la Fiorentina (1-0), la Roma (4-0) et l'Inter Milan (3-1).

"Contre la Fiorentina, ç'était dur, on n'a pas eu beaucoup le ballon (74% de possession pour la Viola, ndlr)... Ensuite, la Roma et l'Inter, ça a été la concrétisation. Mais il n'y a pas de victoire plus importante que les autres, elles ont toutes compté", explique ce fan de N'Golo Kanté et Luka Modric, qui a disputé les huit matches dont six comme titulaire.

"Si on fait peur, ça fait plaisir, c'est la reconnaissance du travail", ajoute ce milieu travailleur, rouage discret mais précieux de cette équipe caractérisée par son intensité physique et parfois comparée à l'Atalanta, son adversaire dimanche.

Si l'Udinese n'a jamais été championne, elle est une valeur sûre de la Serie A où elle évolue sans discontinuer depuis 1995.

"La mentalité, notre force"

Détenu depuis plus de 35 ans par les Pozzo, une famille d'entrepreneurs, le club est aussi l'un des rares en Italie (avec la Juventus, l'Atalanta ou Sassuolo) à être propriétaire de son stade, totalement rénové et l'un des plus modernes du pays.

Sur le terrain, les "Bianconeri" s'appuient notamment sur la réussite de l'avant-centre portugais d'origine bissao-guinéenne Beto, 24 ans, auteur de cinq buts, les passes de l'Espagnol Gerard Deulofeu, 28 ans (meilleur passeur actuel avec six offrandes) ou de l'Argentin Roberto Pereyra, 31 ans (quatre passes) et l'intransigeance défensive du Camerounais Enzo Ebossé.

"On a un noyau qui est ensemble depuis deux ou trois saisons, cela facilite les choses. Et notre force c'est notre mentalité, l'entraîneur a su tirer le meilleur de tout le monde", explique Makengo.

Andrea Sottil n'est arrivé que cet été sur le banc, en remplacement de Gabriele Cioffi, parti à Vérone après une 12e place. A 48 ans, cet ex-défenseur du club vit sa première saison d'entraîneur dans l'élite, après avoir notamment dirigé Ascoli, en Serie B.

"Il a fait en sorte que tout le monde soit impliqué. On mange par exemple ensemble pendant la semaine, cela forge un esprit de groupe", estime Makengo, qui lui-même essaie de peser davantage pour sa troisième saison.

Jusqu'où peut aller l'Udinese ? "C'est tôt pour parler de tout ça... On ne pense pas au-delà du prochain match, ce n’est pas juste des mots, c’est vraiment notre manière de faire, et on verra où ça nous mènera".

"Je veux continuer à progresser. Je ne suis pas quelqu'un qui va forcément parler, mais j'essaie d'être leader dans les faits", relève le champion d'Europe en 2015 avec l'équipe de France des moins de 17 ans, aux côtés de Dayot Upamecano, Jonathan Ikoné ou Faitout Maouassa.

Son avenir international pourrait se jouer sous un maillot bleu ciel puisque Jean-Victor Makengo ferait partie de la short-list de Sébastien Desabre, le nouveau sélectionneur de la RDC.

Le coach français doit se rendre en Europe pour tenter de renforcer le groupe des Léopards avec de nouveaux binationaux. A l'instar d'Aaron Wan-Bissaka, Jean-Philippe Mateta ou Simon Banza, il espère bien pouvoir s'entretenir avec l'home fort de l'Udinese.