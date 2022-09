LaQuan Smith poursuit son ascension à la Fashion Week de New York

LaQuan Smith a donné rendez-vous aux vedettes de la télévision, stars de la musique et autres mannequins internationaux ainsi qu'à la presse, au musée maritime et aérien Intrepid à New York ce lundi.

Alors que la semaine de la mode new-yorkaise a fait sa rentrée vendredi, le créateur de mode de luxe, fondateur de la marque de vêtements pour femmes qui porte son nom, présentait sa collection prêt-à-porter printemps-été 2023.

Des personnalités connues, comme Julia Fox, Lourdes Leon fille de Madonna ou encore La La Anthony ont assisté au show.

"J'adore LaQuan. Il est tellement avant-gardiste. Il a fait ma tenue pour le Met Ball. Alors bien sûr, je voulais venir le soutenir. C'est l'un de mes créateurs préférés et je suis ravie d'être ici." s'est confiée La LA Anthony.

Colorée, audacieuse et coquette, la collection dévoile des robes et des hauts en organza transparents et des pantalons larges colorés. Une ode à une femme sûre d’elle et impertinente.

"Cette saison a été une sorte de grand défi créatif pour moi parce que j'ai en quelque sorte dû rendre les choses beaucoup plus légères, beaucoup plus douces. Et je pense que cette collection était en quelque sorte romantique et érotique, tout en étant luxueuse, jeune et fraîche. Et j'espère que les gens pourront, vous savez, j'espère que c'est l'expérience qu'ils emporteront." a révélé le designer, LaQuan Smith.

LaQuan Smith, né dans le Queens à NY, a lutté pour trouver sa voie dans l’industrie de la mode. Refusé par de grandes écoles du secteur comme Parsons, le créateur du legging 3D qui l’a fait connaître, travaille aujourd’hui avec des top models comme Winnie Arlow et Cindy Bruna.

"Vous savez, parfois je dois me pincer et me rendre compte du genre : "Oh, mon Dieu, Beyoncé vient de porter LaQuan Smith sur le panneau d'affichage de Tiffany and Co. Putain de merde ! Vous savez, c'est quelque chose d'important. Ce sont les choses dont j'ai rêvé. Et, vous savez, je continue à réaliser mes rêves, et je continue à construire ma marque et à faire les choses dont j'ai toujours rêvé. Donc, honnêtement, je suis juste vraiment, vraiment bénie." s'est extasié le créateur.

Des looks monochromes ou bicolores avec des couleurs percutantes bleu cobalt, pervenche, rouge, jaune ou rose, ont séduit et séduisent encore les grands noms du monde du divertissement. Beyonce donc mais aussi Lady Gaga, Rihanna et Kim Kardashian ont fait partie de ses premiers supportrices.

Aujourd’hui LaQuan Smith livre ses créations à des clients à travers le monde, de Lagos à Londres.