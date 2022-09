US Open : nouvelle chance pour Ons Jabeur

Ons Jabeur avait rendez vous avec l'histoire la nuit dernière à New York. La Tunisienne n'a pas déçu en se qualifiant pour sa seconde finale de Grand Chelem consécutive, deux mois après Wimbledon. Cette fois la Tunisienne l'assure, avec l'expérience, elle est là "pour aller chercher le titre".

La Tunisienne Ons Jabeur, cinquième joueuse mondiale, a balayé la Française Caroline Garcia (17e) 6-1, 6-3 en 1h06 en demi finale. Elle aura une nouvelle occasion occasion, dans la nuit de samedi à dimanche, de devenir la première Africaine à remporter un tournoi du Grand Chelem.

Pour cela elle devra faire tomber Iga Swiatek, la numéro un mondial, qui a su se défaire de la coriace bélarusse Aryna Sabalenka.

"J'ai vraiment très bien joué. J'avais décidé de suivre pour la première fois les conseils de mon coach à 100%, a reconnu tout sourire Jabeur après sa victoire. Mais c'était bien. Il est content. Il n'a rien trouvé à redire sur ce match. Je savais qu'elle était en pleine confiance et qu'il fallait donc que j'impose mon jeu d'entrée. Et ça a très bien fonctionné, jusqu'à la fin."

_"Ca me semble plus réel. A Wimbledon, j'étais dans un rêve, je ne parvenais pas à y croire. Même après la finale, je suis repartie m'occuper de mes affaires, sans me rendre compte que ce que j'avais fait était déjà un accomplissement extraordinaire. Mais cette fois, je pense m'y être un peu habituée, je suis heureuse d'avoir confirmé mes résultats de Wimbledon. Les gens ne sont pas vraiment surpris de me revoir en finale. Peut-être que maintenant je sais quoi faire en finale. Ce sera très dur, mais il faudra que je fasse de mon mieux. J'ai sans aucun doute appris de toutes les finales que j'ai jouées et en particulier de la dernière, à Wimbledon. Je vais tout donner. Et je suis là pour aller chercher le titre."

_