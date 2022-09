Ligue des champions : débuts attendus pour Aubameyang

Recrues de la dernière heure lors du mercato, l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang et le milieu Denis Zakaria seront à la disposition de Thomas Tuchel pour le match de Ligue des Champions, mardi face au Dinamo Zagreb, a indiqué lundi le coach de Chelsea.

Touché à la mâchoire lors d'un de ses derniers matches avec Barcelone, qu'il a quitté pour le club Londonien, le Gabonais "s'est entraîné avec son masque et il se sentait bien, il s'est entraîné normalement", a expliqué Tuchel, en conférence de presse.

Aubameyang a une belle carte à jouer et devra faire oublier l'échec Romelu Lukaku comme l'explique son coéquipier Mateo Kovacic : "Il va être un vrai plus pour nous parce que c'est un pur buteur et c'est ce qu'il nous manque depuis deux ans. Nous n'avions pas quelqu'un capable de marquer 20, 25 buts par saisons, ce qui est nécessaire pour espérer remporter la compétition."

"Si tout se passe bien lors du dernier entraînement, ils seront disponibles", a-t-il poursuivi, en ajoutant Denis Zakaria, le milieu suisse d'origines congolaises et sud-soudanaises, prêté par la Juventus.

Après un début de saison poussif, Chelsea est 6e avec 10 points en Premier League, et se méfie de Zagreb.

Tuchel s'attend à "un match très technique et très engagé, ils ont beaucoup de qualité individuelle, comme toujours dans les équipes croates. Il y a beaucoup de qualité devant, de la vitesse et de la capacité à dribbler sur les côtés".

"On est conscient du défi que représente le fait de jouer à l'extérieur pour le premier match, mais c'est important de l'accepter et d'être humble. On acceptera le combat et ce défi mais on peut avoir la conviction et la confiance dans notre capacité à gagner", a-t-il poursuivi.

L'Allemand compte sur le retour de la C1 pour aider son équipe à vraiment lancer sa saison.

"On doit s'améliorer. On n'est pas très content de nos résultats ni de nos prestations. On a besoin de monter d'un cran pour la Ligue des Champions et on est très excités", a-t-il assuré.