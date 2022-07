Soudan : les méfaits de l’exploitation artisanale de l'or

La mine d’or de Banat, à 360 kilomètres au nord de la capitale Khartoum, au Soudan. Ses roches aurifères sont exploitées artisanalement par des orpailleurs qui manipulent au quotidien du mercure, du cyanure et d'autres agents, nocifs pour l’homme, mais aussi pour l’environnement.

Dans ce village de 8.000 habitants, des enfants à l’image de cette fille sont victimes des résidus de l’exploitation de l'or.

"Quand elle a eu deux ans, nous avons découvert qu'elle ne pouvait pas s'asseoir. Au début, je la soulevais, et quand j e la mettais sur le lit, elle s'asseyait. Un peu plus tard, elle est devenue plus lourde et ne pouvait plus se tenir debout. Même si sa santé semblait excellente, son corps présentait un dysfonctionnement."; explique Awad Ali, habitant du village de Banat.

En janvier, des chercheurs ont testé l'eau potable dans cette localité : la concentration de mercure y atteint un niveau inédit.

"l'exploitation minière artisanale a un très grand impact sur le sol et son utilisation dans de nombreux endroits, en particulier dans les zones agricoles, les forêts et même dans le désert. Il y a maintenant une énorme destruction physique de terres. Nous avons de fosses profondes et de grandes quantités de déchets miniers. Malheureusement, il est très difficile de traiter toutes ces fosses d'un point de vue environnemental, le traitement réel est très difficile.", a déclaré Saleh Ali, professeur à la faculté du pétrole et des minéraux de l'université de Neelain.

Les produits chimiques n’étaient pas utilisés dans les mines d’or avant le début de l’exploitation artisanale qui représente aujourd’hui, 80 % de la production d'or du Soudan.