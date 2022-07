ONU : la protection des enfants mise en péril par les conflits armés

Les enfants continuent de subir les conséquences des conflits causés par l’homme.

Ce constat a été révélé dans la dernière édition du rapport annuel de l’organisation des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés.

Le compte rendu fait état des dangers qui ont eu un impact sur la protection des enfants en 2021, ils vont de l’escalade des conflits, des coups d‘état militaires, des conflits transfrontaliers aux violences inter-communautaires.

"Dans ces pays, où des groupes très extrêmes sont actifs, comme Boko Haram et les groupes dissidents, l'ISIL d'Afrique de l'Ouest, l'ISIL émergent d'Afrique de l'Est. Ces groupes, qui n'étaient pas aussi organisés par le passé, le sont davantage aujourd'hui. Et ils ciblent, sans aucun doute, les filles. Ils ciblent l'enlèvement des filles, et ils ciblent essentiellement le viol et la violence sexuelle, comme produit de cela." a déclaré la représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Virginia Gamba.

Près de 24 000 violations graves vérifiées à l'encontre des enfants, soit une moyenne de quelque 65 violations par jour ont été révélées dans le rapport.

Le meurtre et la mutilation d'enfants comptent parmi les plus nombreuses, suivies par le recrutement et l'utilisation d'enfants et le refus d'accès humanitaire.