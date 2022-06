Le Mbare Arte Space, un espace créatif et engagé au cœur du Zimbabwe

Tongs, Tissus, Brosses à dents, ordinateurs… ceci n’est pas une décharge, mais bien un centre artistique niché en plein cœur de la capitale du Zimbabwe. Son nom ? Le Mbare Art Space : un lieu unique en son genre où les Zimbabwéens peuvent exprimer leur art librement. C’est le cas de Tashinga… Il vient ici tous les jours depuis 9 mois pour travailler sur ses œuvres et c’est à chaque fois un moment de détente qui lui permet de s’évader des problèmes du quotidien.

_« Nous n’avons pas beaucoup de centres d’artistes au Zimbabwe. C’est un lieu où l’on peut se développer et apprendre des autres. Découvrir des esprits créatifs et se connecter au monde artistique. » a déclaré l'artiste_Tashinga Majiri.

Le Mbare Art Space a vu le jour il y a plus de 10 ans. L’un de ses fondateurs, Moffat Takadiwa, un artiste de renommée internationale, a mis en place cet espace artistique et vivant, en opposition au quartier populaire de Mbare, l’un des plus pauvres de Harare.

« Je veux faire en sorte que les populations locales aient accès à l’art. Je pense que c’est l’une des choses les plus importantes pour moi. Deuxièmement, je pense que nous devons mettre en place une sorte de renaissance, un renouveau d’un quartier en déclin, comme Mbare. Vous savez, tout ici peut être tellement difficile, qu’un projet comme celui-ci va amener un souffle nouveau et de l’espoir pour beaucoup de jeunes. Qu’ils sachent que de belles choses peuvent arriver dans un quartier comme celui-ci. » a expliqué l'artiste et co-fondateur de Mbare Art Space, Moffat Takadiwa.

Avec ce lieu, Moffat Takadiwa essaye aussi de sensibiliser la population à certains problèmes de société. Notamment à l’écologie. L’artiste met l’environnement au centre de son art. Clavier d’ordinateur, stylo, plastique… toutes ses œuvres sont réalisées avec des déchets.

« La gestion des déchets est un gros problème pour de nombreux gouvernements africains, surtout maintenant avec les problèmes liés à la pandémie. C’est devenu un enjeu de plus en plus important.» a ajouté l'artiste.

Un espace qui permet donc aux habitants d’exprimer leur créativité, tout en prenant en compte les enjeux environnementaux.

Un reportage de Violette Saskia, correspondante Africanews au Zimbabwe.