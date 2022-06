Côte d'Ivoire : l'Africa CEO Forum fait son grand retour à Abidjan

Plusieurs décideurs économiques et politiques d’Afrique participent depuis ce lundi 13 juin, au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan, à l’Africa CEO Forum 2022.

Ce sont plus de 1 500 participants, dont plusieurs centaines de dirigeants des plus grandes entreprises africaines et internationales, mais aussi des chefs d’État et de gouvernement qui participent à cet événement.

Cette édition 2022 du Africa CEO Forum intervient alors que le monde en général et l’Afrique en particulier traversent de grands chocs. Frédéric Maury, Directeur Général de Jeune Afrique, organisateur de cette rencontre, nous situe sur sa particularité.

"La dernière édition de l’Africa CEO Forum a eu lieu en 2019 à Kigali avec un grand succès, on avait eu 1500 participants à l’époque qui s’étaient réunis autour du thème de la ZLECA. Malheureusement en 2020, on avait dû l’annuler quelques jours avant l’événement qui devait se tenir à Abidjan à cause de la pandémie de COVID. Donc pour nous, c’est le grand retour de l’édition annuelle en physique, on a fait beaucoup de digital pendant deux donc on n’a pas disparu, mais en effet, c’est l’édition physique annuelle qui revient cette année, donc il y a un enjeu très important pour nous", explique Frédéric Maury, directeur général de Jeune Afrique.

"Et ce qui nous a vraiment surpris et fait plaisir, c’est que l’adhésion est massive puisqu’on a 1 800 participants sur cette édition, c’est-à-dire davantage qu’avant le Covid-19. Donc les gens reviennent, on sent que les gens avaient envie de se revoir, de networker. On a des participants de plus de 75 pays qui se voit parfois qu’une seule fois dans l’année à l’Africa CEO Forum et qui du coup pour certains qui m’ont dit hier qu’ils ne s’étaient pas vus depuis trois ans, donc c’est une vraie fierté, un vrai plaisir de retrouver tout ce monde après ces années difficiles."

Les entreprises présentes à ce Forum saluent sa tenue. Pour elles, c’est une véritable plateforme d’échange et de réflexion pour trouver des solutions pour la croissance de l’Afrique.

"Nous sommes ravis de nous associer au cabinet de plaidoyer pour la section "Women Working for change", qui me tient à cœur en tant que personne et à notre entreprise, car nous nous engageons à promouvoir la diversité", explique Patricia Obozuwa, vice présidente de Africa Coca Cola. "C'était donc une évidence pour nous, vraiment. Lorsqu'on nous a demandé de soutenir la marque Women Working for Change".

"De la discussion jaillit la lumière. On est ici pour discuter, pour se rencontrer, pour échanger et au sortir de ces réunions, on puisse mettre des plateformes d’échange pour changer ce continent", ajoute Samba Bathily, CEO de ADS Global.

Dans son discours, lors de la cérémonie d’ouverture, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d’Ivoire, a salué la résilience des économies africaines malgré la conjecture économique que subie le monde.

Pour la première fois depuis 2019, le plus grand rassemblement du secteur privé africain se tient en présentiel. Cette édition 2022, il faut le savoir, marque les dix ans de l’Africa CEO Forum.