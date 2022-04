RDC : vers des pourparlers entre gouvernement et rebelles au Kenya

Les présidents du Kenya, de l'Ouganda, du Burundi, du Rwanda et de la RDC se sont rencontrés jeudi à Nairobi pour discuter des violences perpétrées par les groupes armés qui secouent l'est de la RDC. À l'issue de cette rencontre Nairobi a accepté d'abriter une réunion entre les rebelles de l'est de la République démocratique du Congo, et le gouvernement de Kinshasa.

Le président kényan Uhuru Kenyatta envisage de fournir un soutien logistique aux consultations à Nairobi. Au cours de leurs échanges les présidents des différents pays ont cherché à mettre en place une force régionale pour neutraliser les groupes rebelles agissant dans la région.

Un ultimatum a été donné à tous les groupes armés étrangers en RDC, ils sont appelés à déposer les armes immédiatement et rentrer dans leur pays d'origine. Les groupes n'obtempérant pas à cette directive seront considérés comme des forces négatives et seront gérés militairement par la région. Pour rappel, l'armée ougandaise s'est engagée en novembre dernier aux côtés des forces armées congolaises afin de lutter contre les rebelles des ADF.

Notons que ces discussions interviennent après l'intégration fin mars par la RDC de la Communauté des Etats d'Afrique de l'est.