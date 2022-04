Maurice : une application pour aider au dépistage du cancer du sein

Plus d'un millier d'étudiants de l'Université de Maurice ont bénéficié d'un programme de développement des compétences de trois ans dans les dernières technologies de_ "cloud computing"_ organisé par la société de gestion de bases de données Oracle.

Oracle et l'Université de Maurice ont annoncé l'achèvement réussi du programme le jeudi 21 avril. Dans le cadre de ce programme, les étudiants entrepreneurs du club des étudiants ambassadeurs d'Oracle ont utilisé les technologies Oracle Cloud Infrastructure (OCI) et Oracle NoSQL Database pour développer avec succès une application mobile de sensibilisation au cancer du sein.

Cette application et les innovations ultérieures des étudiants entrepreneurs seront soutenues par le programme Oracle for Startups, selon un rapport d'information de l'African Media Agency. L'application de santé, disponible sur iOS et Android, fournit aux utilisateurs des informations et des vidéos de démonstration sur la manière de procéder à un auto-examen. En outre, l'application fournit des informations sur le soutien à un programme national de dépistage et de détection précoce du cancer.

"Les technologies de l'information ont été identifiées comme un pilier économique clé par le gouvernement mauricien, et la disponibilité d'une réserve de talents informatiques hautement qualifiés est essentielle pour atteindre cet objectif. __Notre collaboration avec Oracle a permis de préparer les étudiants à une carrière enrichissante dans le secteur des technologies de l'information, qui connaît une croissance rapide dans le pays", déclare le professeur Sanjeev Kumar Sobhee, pro-vice-chancelier de l'Université de Maurice.