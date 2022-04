Au Soudan, les enfants atteints de cancer continuent de rêver

Dans le bâtiment appelé "Il y a de l'espoir en nous", situé à Khartoum, les enfants atteints de cancer ne perdent pas espoir en l'avenir. Originaires de différentes villes du Soudan, ils sont venus dans la capitale pour être soignés. Afin que tous puissent être admis, c'est l'association We Are All Worth qui prend en charge l'ensemble des frais.

"Je suis originaire de la région du Nord-Darfour", explique Yasir Ali, 10 ans. "On est partis de la ville de Fashir, après que j'ai ressenti une douleur dans mon corps. Ensuite, on est arrivé à Khartoum. Et on nous a conseillé de venir ici, dans ce bâtiment."

Pour cette période de Ramadan, l'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA) fournit une aide alimentaire aux 40 enfants résidents.

"Je me suis installé ici après avoir commencé la chimiothérapie", raconte Muhammed Ibrahim, 9 ans, également résident. "Même si j'ai un cancer, quand je serai grand, je veux devenir pilote et voyager dans le monde entier."

Parfois éloignés de leur famille, les enfants malades peuvent recevoir des visites, afin d'égailler leur quotidien de soins.