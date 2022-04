RDC : malgré la peur, les chrétiens célèbrent la Pâques à Rutshuru

À environ 6 km de Rutshuru-centre, quelques fidèles catholiques ont fêté Pâques dans la chapelle du village de Rangira, dans la paroisse de Jomba. Dans l'Église Saint-Aloys à Rutshuru-centre région du Nord-Kivu en RDC vendredi une grande messe a été organisée et les fidèles ont prié pour le retour des déplacés qui ont fui les combats entre le M23 et les forces de l'ordre. Dans la chapelle de Rangira, on se réjouit d'avoir pu fêter la Pâques malgré la peur.

La plupart des gens se sont enfuis, mais nous sommes restés ici. C'est pourquoi nous sommes également heureux de célébrer Pâques. Nous remercions encore Dieu de nous avoir donné la force de rester en vie jusqu'à maintenant explique un habitant.

Nous remercions notre curé qui vient d'arriver, nous pensions qu'il était mort. Il nous a apporté l'Eucharistie. Que Dieu soit loué pour la célébration de Pâques. Nous avions fui à Rutshuru mais ,ous sommes revenus, nous avons vu notre prêtre, nous sommes heureux souligne un autre.

Ailleurs, dans la région de Rusthuru, les célébrations ont été réduites. Les fidèles ont dû renoncer aux traditionnelles veillées du samedi soir, à cause de l'insécurité et de l'état de siège en vigueur depuis près d'un an dans le Nord-Kivu et la province voisine d'Ituri, qui a instauré un couvre-feu.