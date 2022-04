Covid-19 : les cas et décès en Afrique à leur niveau le plus bas

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre de cas et de décès dus au coronavirus en Afrique est tombé à son niveau le plus bas depuis le début de la pandémie, marquant ainsi la plus longue baisse jamais observée pour cette maladie.

Dans un communiqué publié jeudi, l'agence sanitaire des Nations unies a déclaré que les infections au Covid-19 dues à la poussée d'Omicron s'étaient "effondrées", passant d'un pic de plus de 308 000 cas hebdomadaires à moins de 20 000 la semaine dernière. Les cas et les décès ont chuté de 29% et 37% respectivement au cours de la dernière semaine ; les décès sont passés à 239 par rapport à la semaine précédente.

"Ce faible niveau d'infection n'a pas été observé depuis avril 2020, aux premiers stades de la pandémie en Afrique", a déclaré l'OMS, notant qu'aucun pays de la région ne connaît actuellement une augmentation des cas de Covid-19. L'agence a toutefois prévenu qu'à l'approche de l'hiver pour les pays de l'hémisphère Sud, _"il existe un risque élevé d'une nouvelle vague de nouvelles infections." _

Le coronavirus se propage plus facilement lorsque les températures sont fraîches et que les gens sont plus susceptibles de se rassembler en grand nombre à l'intérieur. "Le virus étant toujours en circulation, le risque d'apparition de nouveaux variants potentiellement plus mortels demeure, et les mesures de lutte contre la pandémie sont essentielles pour réagir efficacement à une recrudescence des infections", a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directeur de l'OMS pour l'Afrique.

Le déclin en Afrique est cohérent avec la baisse des chiffres de la Covid-19 dans le monde, bien qu'en Chine, les responsables craignent que le pays n'ait toujours pas maîtrisé sa dernière poussée de cas d'infection à l'Omicron, malgré une approche de "tolérance zéro" qui a déclenché un verrouillage de trois semaines à Shanghai, où au moins 15 millions de personnes sont toujours interdites de sortie.

Ces mesures ont suscité la frustration des habitants de Shanghai, qui se plaignent de manquer de nourriture et de médicaments. Cette semaine, les autorités gouvernementales ont également fermé l'accès à Guangzhou, un centre industriel de 19 millions d'habitants situé près de Hong Kong, et d'autres villes coupent leurs liens avec l'extérieur ou ferment leurs usines et leurs écoles.

En début de semaine, l'OMS a déclaré que des scientifiques du Botswana et d'Afrique du Sud ont détecté de nouvelles formes du variant Omicron, appelées BA.4 et BA.5, mais ne savent pas encore si elles sont plus transmissibles ou plus dangereuses.

À ce jour, les nouvelles versions d'Omicron ont été détectées chez quatre personnes au Botswana et 23 personnes en Afrique du Sud. Au-delà de l'Afrique, les scientifiques ont confirmé des cas en Belgique, au Danemark, en Allemagne et au Royaume-Uni. L'OMS a déclaré qu'il n'y avait jusqu'à présent aucune preuve que le nouveaux sous-variants se propagent différemment du variant originale d'Omicron.

Malgré les avertissements répétés du directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreysus, selon lesquels le coronavirus allait dévaster l'Afrique, le continent a été parmi les moins touchés par la pandémie. Dans une analyse publiée la semaine dernière, l'OMS a estimé que jusqu'à 65 % des personnes en Afrique ont été infectées par le coronavirus et a déclaré que, contrairement à de nombreuses autres régions, la plupart des personnes infectées sur le continent n'ont présenté aucun symptôme.

Les scientifiques de l'OMS et d'autres organismes ont émis l'hypothèse que des facteurs tels que la jeunesse de la population africaine, l'incidence plus faible de maladies chroniques comme les maladies cardiaques et le diabète, et un climat plus chaud, ont pu aider l'Afrique à éviter une plus grande vague de maladie. Néanmoins, certains pays ont connu une augmentation significative du nombre de décès inexpliqués, ce qui laisse penser que les autorités ont manqué de nombreux cas de Covid-19.