Égypte : une usine d'ammoniac verra bientôt le jour dans le Suez

L'Égypte et la Norvège ont signé jeudi un accord portant sur plusieurs projets visant à renforcer leur coopération dans le développement des énergies renouvelables. Le Caire a lancé des projets respectueux de l'environnement à l'approche de la 27e conférence des Nations unies sur le changement climatique, qui se tiendra en novembre dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh, sur la mer Rouge.

Nous avons des relations politiques et économiques bilatérales étroites. Les entreprises norvégiennes souhaitent accroître leur présence et leurs investissements en Égypte, car elles apprécient ce que l'Égypte a réalisé dans le cadre de la réforme économique et la présence de rendements gratifiants pour ces entreprises norvégiennes. Nous pouvons bénéficier de leur expertise et de leurs performances dans des secteurs qui sont vraiment importants pour l'Égypte, tels que les énergies renouvelables, le dessalement de l'eau et les nouvelles énergies comme l'hydrogène vert a expliqué Sameh Shoukry, ministre égyptien des Affaires étrangères.

L'accord prévoit des projets de production d'énergie renouvelable, d'hydrogène vert et la construction d'une infrastructure verte dans les pays africains.

Au début du mois, l'Égypte a signé un protocole d'accord de 5 milliards de dollars avec Scatec afin de créer une usine dans la région du canal de Suez pour produire de l'ammoniac vert à partir d'hydrogène vert.

L'usine, qui devrait entrer en service en 2025, devrait produire une tonne d'ammoniac vert par an, avec un potentiel d'expansion à trois tonnes, a déclaré le gouvernement.