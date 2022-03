L'amapiano sud-africain séduit le monde entier

De Londres à Tokyo, ce son des tambours en bois traditionnels envahit depuis deux ans les playlists des plateformes de musique en streaming. Musique électro dérivée de la house, née dans les townships d'Afrique du Sud il y a une décennie, l’amapiano a fait des adeptes de partout dans le monde et a fait découvrir des sonorités africaines à des fans d'une musique commerciale.

"Amapiano est un mouvement culturel entier. Je ne veux pas dire que c'est juste un son parce qu'il est influencé par beaucoup d'autres choses qui font partie du style de vie du quartier. L'amapiano fait partie de la danse, c'est un langage global parce que vous pouvez avoir des rappeurs sur l'amapiano, vous pouvez avoir des musiciens de jazz. Donc ce n'est pas comme si nécessairement vous deviez être un rappeur pour être sur l'amapiano".a déclaré l’artiste Kamo Mphela.

Lorsqu’un titre est utilisé dans une vidéo en ligne, certaines plateformes comme Tiktok où chaque personne ayant un compte peut poster des vidéos avec une musique en fond sonore, aident les artistes à percevoir des droits.

"Vous pouvez être un gamin dans l'arrière-salle qui crée un tube et le lendemain vous êtes une superstar et c'est ce qui est bien avec amapiano. Il y a tellement de talent dans le monde et tellement de créativité que les gens peuvent apporter et c'est pourquoi nous aurons toujours des hits. Parce qu'un enfant de Soshanguve a ce tube auquel il croit et le lendemain, vous vous réveillez en superstar parce que votre chanson est sur TikTok." a-t-elle ajouté.

L'amapiano est un genre métissé qui trouve des racines dans le kwaito, genre de hip-hop local qui a émergé à Soweto il y a une trentaine d'années, après la libération de l'icône de la lutte contre l'apartheid Nelson Mandela.

_"Quand j'e faisais mes études, les professeurs nous ont toujours dit de ne pas écouter ou faire de musique en Anglais mais l'amapiano change cela. En fait, vous n'avez pas besoin d'avoir de la musique en Anglais car les gens parviennent à retenir les paroles. Par exemple, quelqu'un, un Portugais, connaît vos paroles. Ils ne savent même pas ce que tu dis et c'est le coup de foudre le plus fou que j'ai eu, j'ai même pleuré sur scène parce que j'étais comme, putain, comme, nous sommes à ce niveau mec. Des gens qui ne te connaissent pas mais qui te reconnaissent vraiment et qui croient en toi. Pour moi, c'était le plus fou."_a expliqué Kamo Mphela.

Il existe donc un lien direct entre les tendances qui émergent sur les réseaux sociaux et les titres les plus écoutés sur les principales plateformes de musique en ligne.