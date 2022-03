La fondation Afrique-Europe donne une place à la jeunesse

En se basant sur le constat que 70% de la population d’Afrique subsaharienne a en dessous de 30 ans, la fondation Afrique Europe a décidé de créer une délégation de militants âgés entre 18 et 35 ans pour que cette portion éminente de la société puisse avoir ses représentants lors des grandes rencontres entre dirigeants africains et européens sur l'avenir du partenariat entre les deux continents.

Jeunes scientifiques, doctorants, activistes vivants en Afrique et en Europe ont donc répondu à l'appel à contribution de la fondation Afrique-Europe pour que leurs voix puissent être sélectionnées et entendues lors de ces débats. Aujourd'hui la délégation jeunesse de la fondation Afrique Europe espère que cette inclusion ne soit pas limitée à de simples discours et invitations à des conférences mais qu'une véritable inclusion active se tiendra.

Présente au forum Europe Afrique organisée le 17 mars à Marseille et organisé dans le prolongement du sommet Union Européenne - Union Africaine, la délégation jeunesse et ses représentants du jour, Shawgi Ahmed et Elsa Zekeng ont expliqué la nature de leur engagement.

"J'ai le sentiment que les jeunes ont toujours contribué au changement, dans tous les aspects, qu'ils soient sociaux, politiques, nous avons entendu parler du printemps arabe et de la façon dont il s'est déroulé dans les pays d'Afrique du Nord, les jeunes ont eu le dernier mot, la question est de savoir si nous sommes prêts à adapter les jeunes et à les faire participer au processus de prise de décision, si nous sommes prêts à élargir la table, j'espère qu'en ayant une telle plate-forme, nous serons en mesure de discuter de ces choses" a déclaréShawgi Ahmed.

Shawgi Ahmed, membre de la délégation jeunesse de la Fondation Afrique-Europe, a eu l'occasion d'interpeller les panélistes des débats " Formation & éducation au cœur du développement de la #jeunesse sur les deux continents " et " Vaccination & traitement pour tous ! "

" Cet engagement continu que la Fondation Afrique Europe vise à construire avec les jeunes, s'éloigne de cette approche superficielle qui vise à amener les jeunes à une conférence, pour parler à un panel et puis c'est tout. Il s'agit de passer à un engagement continu plus durable où les voix des jeunes sont entendues, mais où elles sont mises en œuvre. La seule façon de savoir si quelque chose va fonctionner est de le mettre dans un écosystème créatif, agile, financé, encadré et de voir jusqu'où il va." a déclaré le Dr Elsa Zekengmembre de la délégation jeunesse de la Fondation Afrique-Europe.

Un honneur absolu ! @AfricaEuropeFdn - 17 mars 👏 En tant que membre de la délégation #jeunes de la Fondation Afrique-Europe, @elsazekeng participe au débat " Vaccination & traitement pour tous ! ". 💉 #ForumEuropeAfrique #ReimagineAfricaEurope

Cofondée par Friends of Europe et la Fondation Mo Ibrahim, en partenariat avec l’African Climate Foundation et The ONE Campaign, la fondation Afrique Europe a pour objectif d'ouvrir le dialogue. Un dialogue inclusif pour ouvrir de nouvelles perspectives pour un avenir commun.