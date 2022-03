Des milliers de Soudanais marchent pour la libération des détenus

La police soudanaise a fait usage lundi, des grenades lacrymogènes pour disperser des milliers de Soudanais qui sont descendus dans les rues de Khartoum, la capitale pour exiger la libération des personnes détenues dans les cellules du pays.

Une nouvelle manifestation organisée par les opposants au régime militaire issu du coup d’Etat du 25 octobre de l’année dernière perpétré par le général al-Burhan.

" Aujourd'hui, il s'agit de la 'Marche des détenus. Nous demandons la libération de tous les détenus dans les cellules des prisons. Il y a des personnes qui sont détenues depuis des mois ou une longue période sans aucune charge et c'est illégal. Nous ne demandons pas seulement la libération des détenus, nous demandons aussi la libération de notre nation en dénonçant le coup d'État et tous les événements qui ont suivi le coup d'État, des arrestations aux meurtres. Et nous voulons juger tous ceux qui ont tué des manifestants lors des précédentes manifestations.", a déclaré Othman Ali, activiste soudanais.

Depuis octobre, au moins 79 Soudanais sont morts sur le terrain de la revendication de la démocratie alors que plus de 2 000 ont été blessés.

Pas de quoi pousser les militaires à retourner dans les casernes. La junte déclare qu’elle ne cédera le pouvoir qu’à un gouvernement élu. Et promet des élections l’année prochaine.