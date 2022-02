Mali : après le Sommet UE-UA, la colère

Manifestation à Bamako, pour célébrer le départ des soldats français du Mali. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies place de l'indépendance samedi, à l'initiative de mouvements de soutiens au gouvernement de transition. Pendant le rassemblement, des drapeaux européens ont été brûlés sous des slogans anti-français.

La nouvelle du retrait des troupes françaises et de ses partenaires européens au Mali a été annoncée jeudi, alors que s'ouvrait le sommet entre l'Union européenne et l'Union Africaine en Belgique. Les opérations Barkhane et Takuba devraient prendre fin d'ici 4 à 6 mois. Un retrait coordonné, qui acte les tensions entre Bamako et Paris.

"Modibo les a chassés, ils sont revenus", scande Adama Diarra, membre du Conseil National de Transition. "Mais cette fois-ci avec Assimi sous la demande du peuple, c'est définitif. C'est pour ça que nous sommes venus avec nos cendres et nos balais pour nettoyer toutes leurs traces à jamais. Et que la France dégage pour toujours et ne revienne plus sur le territoire malien."

Pour le gouvernement de transition, ce désengagement est une "violation flagrante" des accords entre les deux pays et soutien que les neuf années de lutte anti-terroriste "n'ont pas été satisfaisantes". Bamako demande un retrait sans délai des soldats français.

"On est sortis pour chasser la France", explique Issa Diarra, un manifestant. "On n'a pas besoin de la France. La France est avec nous depuis trop longtemps ! Faites-la partir ! Cela fait neuf ans que la France est avec nous, vous n'avez rien fait et on vous chasse, mais vous ne voulez pas partir. Qu'est-ce que vous voulez de nous ? Nous n'avons pas besoin de la France, ni aujourd'hui ni demain. Nous sommes derrière Assimi et le Mali."

Présente depuis 2013 dans le pays, la France restera engagée militairement dans la région du Sahel. Paris a promis d'assurer les actions de sécurisation de la Mission de l'ONU au Mali (Minusma), qui compte plus de 13 000 Casques Bleus déployés sur la zone.