Mozambique : des djihadistes capturés "affaiblis par l'armée rwandaise"

Un moral en berne et des hommes affaiblis depuis l’arrivée des soldats rwandais, c’est ce qui ressort des entretiens avec des combattants jihadistes récemment capturés dans le nord du Mozambique. Ils reconnaissent que ces derniers mois, leurs camarades ont perdu du terrain.

"Ils ont en fait perdu leur pouvoir. À l'époque, ils n'auraient jamais craint l'armée mozambicaine. Mais comme ils devaient faire face à l'armée rwandaise, ils ont commencé à avoir peur et sont devenus très faibles. Ils s'enfuient maintenant lorsqu'ils entendent un coup de feu tiré par les Rwandais", explique Jusuf Mohamed.

" Nos ennemis ont pris nos bases à Mocimboa Da Praia et Palma. Mais nous ne pouvons pas abandonner, nous nous concentrons sur la promotion de l'islam, nous devons continuer. Nous ne pouvons pas revenir en arrière", explique Amadi Muhamed Sad.

Des lance-roquettes, fusils et téléphones portables, un véritable arsenal de guerre saisi lors de leur arrestation. Mohamed, qui a participé à l'attaque en mars 2021 contre la ville de Palma, près du complexe gazier du groupe Total, a été capturé début février.

"Il y avait aussi un Mozambicain, puis trois Blancs ; dont deux sont morts avant mon arrivée. Et l'autre, je ne me souviens plus de son nom, mais je l'ai personnellement vu. Et il y a aussi des Arabes, ils parlent swahili", explique Amadi Muhamed Sad.

En juillet, le Rwanda a déployé 1 000 soldats au nord du pays, dans la province du Cabo Delgado, qui est en proie à des attaques de groupes armés depuis plus de quatre ans. Ce conflit a déjà fait près de 4 000 morts et 800 000 déplacés.