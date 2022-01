Kenya : le Vaccibox, un réfrigérateur portable pour stocker les vaccins

Des réfrigérateurs à énergie solaire sont utilisés pour transporter des vaccins vers des communautés isolées au Kenya.

Une livraison est arrivée au centre de santé de Merrueshi à Kajiado, au Kenya, il s'agit d'une cargaison de vaccins vitaux. Mais l'acheminement des flacons dans des endroits reculés comme celui-ci peut s'avérer délicat. Comment les maintenir à la bonne température pendant le trajet alors qu'il n'y a pas d'accès à l'électricité ? C'est là qu'intervient la Vaccibox. Il s'agit d'un réfrigérateur à énergie solaire conçu pour le transport de vaccins dans des zones "hors réseau".

Rachael Munyau travaille comme infirmière au centre de santé de Merrueshi depuis trois ans. Auparavant, elle devait utiliser d'autres méthodes comme une glacière, pour transporter les vaccins dans les villages isolés. Mais une fois la glace fondue, la température à l'intérieur augmentait et gâchait le contenu. Désormais, elle utilise une Vaccibox.

"C'est avec cette Vaccibox que nous avons transporté les vaccins d'un établissement à l'autre. Par exemple, lorsque nous allons les chercher au centre de collecte principal et que nous les apportons au centre de santé, nous l'utilisons pour les stocker. C'est dans la même Vaccibox que nous stockons le vaccin Covid-19 que nous utilisons pour vacciner les personnes qui viennent dans l'établissement", dit-elle.

"Et il y a des fois où l'on a peut-être besoin de nous pour aller dans le village où il y a quelqu'un qui n'a pas pu venir à l'installation, nous utilisons la Vaccibox et une moto et nous traversons notre chemin jusqu'au village et nous vaccinons cette personne" a t-elle ajouté.

Le Vaccibox : bien plus qu'un réfrigérateur

Le raccordement à l'électricité reste un défi dans les pays en développement ce qui rend difficile le transport de marchandises périssables, comme les vaccins. C'est ce problème qui a inspiré Norah Magero à inventer le Vaccibox. Elle est ingénieur et PDG de Drop Access, une organisation spécialisée dans la recherche de solutions durables pour soutenir les communautés rurales et hors réseau au Kenya.

Au départ, elle a été approchée par un groupe de producteurs laitiers qui cherchaient une solution pour transporter leur lait au marché sans qu'il se détériore. Lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé, elle a réalisé que le réfrigérateur pouvait également être utilisé pour transporter des vaccins.

"Vaccibox est un réfrigérateur portable, il pèse 20 kg et a une capacité de 40 litres. Il est tellement portable que vous pouvez le monter sur une moto, un vélo ou même un bateau, voire le transporter. Au-delà de la portabilité, il fonctionne à l'énergie solaire et est équipé d'une batterie de secours pour garantir que même pendant la nuit et les périodes de faible ensoleillement, le réfrigérateur peut continuer à fonctionner et à conserver les vaccins au froid", explique-t-elle.

"Et il s'agit d'une solution complète, car elle est intégrée à une capacité de surveillance en ligne qui nous permet de savoir à tout moment où se trouve le réfrigérateur, où se trouvent les vaccins et à quelle température ils sont stockés, afin de garantir la traçabilité de ces vaccins."

Le réfrigérateur dispose également d'un port USB pour recharger des appareils tels que les téléphones portables. Il faut jusqu'à deux heures pour le charger complètement et il peut conserver son énergie pendant neuf heures au maximum. Il est suffisamment grand pour contenir au moins 3 000 doses de vaccin.

Julius Oyugi est virologue et professeur à l'université de Nairobi, Il estime que le Vaccibox est un outil utile pour maintenir les vaccins à la bonne température.

"Le fait qu'elle maintienne les températures entre 2 et 10 (Celsius) signifie qu'elle maintient réellement la température nécessaire au transport des vaccins, comme celui d'AstraZeneca, pendant la période requise. Je crois savoir qu'elle peut maintenir la température jusqu'à neuf heures, ce qui est suffisant pour transporter des vaccins d'une région à l'autre, notamment dans les régions reculées de ce pays", explique le virologue.