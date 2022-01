Tunisie : la valeur cachée des déchets ménagers

Chaque jour, un flot continu de mini-fourgonnettes et de petits camions apporte dans cette usine de recyclage située à Mghira, près de Tunis, des balles de déchets plastiques qui seront pesées, triées et découpées en fins copeaux à usage industriel. La plupart des déchets sont collectés à la main dans les rues et les poubelles de la capitale par des "barbechas", des ramasseurs de déchets informels. L'entreprise de Masmoudi, African Recycling, traite 6 000 tonnes de déchets par an.

La Tunisie produit 2,6 millions de tonnes de déchets chaque année. Les déchets sont envoyés dans des centres d'enfouissement techniques (CET) à 85% et le reste s'accumule dans des décharges sauvages,

Les autorités tunisiennes souhaitent mettre en place une combinaison de méthodes mécaniques et biologiques pour traiter les déchets, les compacter et les composter tout en récupérant le méthane, un gaz qui peut être utilisé comme combustible. Mais il faudra deux ans pour que les premiers projets voient le jour.

Selon les experts, les Tunisiens doivent contribuer pour aider les municipalités à traiter ses déchets. Chaque tunisien produit en moyenne 365 kilogrammes (804 livres) de déchets par an, mais les contribuables ne paient pas plus de 28 centimes de dollars pour leur gestion.