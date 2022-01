CAN 2021 : la Côte d'Ivoire élimine l'Algérie

L'Algérie éliminée de la coupe d'Afrique des Nations. Les tenants du titre de 2019 se sont inclinés face à la Côte d'Ivoire 3 - 1 lors de leur dernier match du Groupe E. L'équipe était arrivée dans la compétition après une série de 34 matchs sans défaite.

"Nous avons payé cher et nous sortons du tournoi", a déclaré Riyad Mahrez, le capitaine de l'équipe d'Algérie. "Les conditions n'étaient vraiment pas faciles, même si ce n'est pas une excuse, et il faut quand même tout prendre en considération, le football est comme ça.

Quand on a gagné en 2019, on était au sommet de l'Afrique, sur le toit de l'Afrique pendant 35 ou 36 matchs, aujourd'hui, on a deux défaites de suite et c'est là qu'on voit qui est vraiment derrière nous. Nous savons que tout le peuple algérien sera derrière nous".

Franck Kessie et Ibrahim Sangare ont marqué en première période, avant que Nicolas Pépé ajoute un dernier but pour la Côte d'Ivoire après la mi-temps.

"C'est un trophée individuel, mais pour moi, c'est un trophée collectif parce que ce soir, on a vu un groupe, on a vu une grande Côte d'Ivoire qui s'est déplacée en tant que collectif, qui s'est battue en tant que collectif et à la fin a obtenu le résultat, ce qui est le plus important", a commenté le joueur Franck Kessie.

La Guinée-Équatoriale accède également aux huitièmes et se hisse en seconde place du classement du Groupe E après avoir battu la Sierra Leone 1 - 0.

La Côte d'Ivoire et la Guinée-Équatoriale se sont qualifiées après cette phase de poule avec respectivement 7 et 6 points. Fin de compétition pour la Sierra Leone et l'Algérie, avec seulement deux et un point.