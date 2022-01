CAN 2021 : le Gabon perd Aubameyang et Lemina

L’équipe de football du Gabon perd deux joueurs en plein tournoi de la Coupe d'

Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina ont été libérés. Diagnostiqués avec lésions cardiaques après avoir contracté le coronavirus pendant la Coupe d'Afrique des Nations, les deux joueurs subiront des tests médicaux plus approfondis dans leurs clubs respectifs lundi.

" Pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas de grosses alertes concernant le problème cardiaque. D'autre part, sur place, on n'est pas capable d'analyser la dangerosité de ce qui a provoqué cette inflammation, on ne peut pas prendre de risques. Et en plus, l'aspect psychologique devient insupportable pour eux, rester dans la chambre devient insupportable. Hier, nous en avons parlé et nous avons décidé de les faire rentrer." a expliqué Patrice Neveu, sélectionneur du Gabon.

Aubameyang, attaquant d'Arsenal en Premier League, et Lemina, milieu de terrain du club français de Nice, n’auront donc plus l’occasion de se battre à côté de leurs co-équipiers gabonais pour cette CAN 2021.

"Pour l'absence de Pierre et Mario, quand on est arrivé au Cameroun, quand ils ont été déclarés positifs au Covid, ça nous a donné la force de nous soutenir et aujourd'hui on commence à vivre avec. Nous sommes désolés pour eux car nous avions besoin d'eux dans cette compétition. Le fait qu'ils retournent au club, je pense que c'est la meilleure solution parce que j'étais aussi dans leur cas." a dit Axel Meye, attaquant gabonais.