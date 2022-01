Covid-19 : la Tunisie intensifie ses restrictions sanitaires

Les rues de la capitale tunisienne vides tôt ce vendredi matin, seulement quelques rares patrouilles de véhicules de la police veillaient au respect du couvre-feu imposé dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 dans le pays.

Le gouvernement a adopté jeudi une batterie de mesures dont l'interdiction de rassemblements publics et promis d'intensifier les opérations de vaccination. Les contrôles sanitaires aux frontières seront renforcées, les voyageurs seront soumis à des tests systématiques avant d'entrer en Tunisie.

De plus, les autorités ont recommandé à leurs populations de ne pas se rendre dans les zones les plus contaminées du pays. Depuis le 22 décembre, la Tunisie a mis en place un pass vaccinal pour l'accès aux bâtiments publics et aux centres commerciaux. Il est censé s'appliquer aussi dans les cafés et restaurants, mais beaucoup ont encore du mal à le faire respecter.